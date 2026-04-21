На карту до 25 апреля поступит 1500 гривен: кто из украинцев получит новые выплаты

До 25 апреля (в течение следующих 4 дней) украинцам доначислят и выплатят единоразовую помощь 1500 грн – деньги поступают автоматически на карты или через почту. Выплату получат пенсионеры, ВПЛ, малообеспеченные, многодетные и другие соцкатегории(при доходе до 25,9 тыс. грн), а военные и ликвидаторы ЧАЭС – независимо от дохода.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Речь идет о единовременной адресной помощи, которую государство направило наиболее уязвимым категориям населения.

Выплата предусмотрена для тех, кто по состоянию на 1 апреля уже получает пенсию или социальные выплаты. Среди основных получателей:

пенсионеры по возрасту;

люди с инвалидностью;

получатели пенсий в связи с потерей кормильца;

внутренне перемещенные лица;

малообеспеченные семьи;

многодетные семьи;

одинокие матери;

дети под опекой и другие социально уязвимые категории;

семьи погибших защитников.

Отдельно отмечено, что военнослужащие и ликвидаторы аварии на ЧАЭС получат помощь независимо от уровня дохода. Для большинства получателей действует ограничение: общий размер пенсии или соцвыплат не должен превышать 25 950 гривен в месяц.

Именно этот критерий определяет, подпадает ли человек под программу дополнительной поддержки. Оформлять помощь отдельно не нужно – она начисляется автоматически. Средства будут поступать или на банковские карты или через отделения "Укрпочты".

Если человек имеет несколько оснований для получения помощи, выплата все равно будет только одна – 1500 гривен. Выплаты проводятся вместе с основным графиком пенсий и социальных пособий – с 4 по 25 число каждого месяца.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ) могут отказать в назначении выплаты от государства из-за открытых депозитных счетов. В частности причиной может стать 100 тыс. грн, которые накопили они или их родные.

