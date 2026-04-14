В Украине оставляют без выплат ВПЛ, которые имеют счет в банке: в Пенсионном фонде объяснили причину

Украинцам со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ) могут отказать в назначении выплаты от государства из-за открытых депозитных счетов. В частности причиной может стать 100 тыс. грн, которые накопили они или их родные.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Сумма на банковских счетах рассчитывается по состоянию на 1 число месяца.

"В соответствии с установленным порядком право на выплату пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) зависит, в частности, от наличия на депозитном банковском счете (счетах) лица, которое обращается за назначением помощи (уполномоченное лицо) или членов его семьи, средств, превышающих в общей сумме 100 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Что важно знать

Состав семьи уполномоченного лица определяется на дату обращения за назначением помощи.

Наличие средств на счетах контролируется на 1 число месяца, с которого назначается помощь, или на первое число каждого месяца, в котором получается помощь.

Новые правила подачи заявлений на выплаты ВПЛ

С апреля 2026 года переселенцы могут подавать заявления на пособие на проживание онлайн через портал Пенсионного фонда, используя электронную подпись. Это означает, что значительная часть переселенцев сможет оформить выплаты без личного посещения учреждений. Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо:

иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП);

зайти на портал электронных услуг;

подать заявление в онлайн-формате.

Кроме того, существенно расширен перечень тех, кто имеет право на помощь, а выплаты для детей ВПЛ теперь не зависят от дохода семьи. Ранее именно уровень дохода часто становился причиной отказа, даже если семья находилась в сложных условиях, теперь:

все дети из числа ВПЛ могут получать помощь;

начисление действует задним числом с 1 февраля 2026 года;

но при условии, что заявление подано до 1 мая 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 апреля часть украинцев получит адресную денежную поддержку. Размер помощи – 1500 гривен. Получить эти деньги смогут пенсионеры, чья пенсия ниже 25 950 гривен (однако есть исключения), и получатели некоторых других государственных пособий.

