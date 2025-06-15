"Можем включить в список на обмен": в Коордштабе предупреждают о новых схемах мошенников

В Украине активизировались мошенники, которые выдают себя за "посредников" в освобождении из плена, чтобы выманить деньги и персональные данные у родственников военных. Однако все вопросы освобождения из плена ведет только государство – ни одна официальная структура не требует за это денег.

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Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Злоумышленники массово разворачивают псевдопомощь в освобождении из плена или поиске пропавших без вести.

На самом же деле их цель – получить деньги или доступ к персональным данным. Самый распространенный сценарий – это обещание включить военнопленного в список на обмен. Для этого аферисты часто выдают себя за представителей официальных структур, спецслужб или даже "волонтеров".

Они убедительно объясняют, что имеют "связи" и "выходы", но требуют предоплату – обычно это десятки тысяч гривен. Как только деньги поступают, связь обрывается. Еще одна циничная схема – это звонок с вымышленной информацией о тяжелом состоянии пропавшего военного.

Мошенники рассказывают, что ваш родной "лежит в госпитале", его не могут идентифицировать или что он нуждается в срочном лечении за рубежом. И снова требуют "перечислить деньги немедленно", играя на самых болезненных чувствах семьи.

В некоторых случаях родственникам звонят с угрозами, утверждая, что военный задолжал определенную сумму или что "от этого зависит его жизнь". Такие методы – это не только мошенничество, но и психологический террор против семей, которые уже находятся в состоянии постоянного стресса.

Под видом помощи, "координации" или "проверки выплат" аферисты просят номера банковских карт, CVV-коды и другие конфиденциальные данные. В результате со счетов исчезают средства, включая официальные государственные выплаты для семей военных.

В Коордштабе отмечают, что все вопросы освобождения из плена и поиска пропавших без вести находятся в компетенции государства. Никто из официальных структур не требует и не будет брать деньги за это. Если вы получили подозрительный звонок или сообщение, где кто-то обещает "помощь" за деньги или просит передать персональные данные, – это мошенничество. Специалисты рекомендуют:

не сообщать личную информацию неизвестным лицам;

не осуществлять никаких платежей или переводов без официальной проверки;

обращаться исключительно в официальные структуры – Коордштаб, к правоохранителям, СБУ;

в случае подозрения на мошенничество, немедленно звоните на горячую линию 0 800 300 529.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировались мошенники, которые пытаются обмануть пользователей платформы OLX. Они отписывают на объявления о продаже товара и предлагают общение в мессенджере Telegram.

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