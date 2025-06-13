Мошенники атакуют украинцев в OLX: как работает схема обмана

В Украине активизировались мошенники, которые пытаются обмануть пользователей платформы OLX. Они отписывают на объявления о продаже товара и предлагают общение в мессенджере Telegram

Видео дня

Об этом пользователи соцсети Х сообщили под сообщением @Sammlive9. "Большая просьба перешлите фотки товара в мой телеграмм, здесь плохо грузит", – поделился он сообщением, которое получил на одно из своих объявлений.

Автор спросил у подписчиков, что это может быть и получил различные варианты ответов. Некоторые делились примерами своих переписок с мошенниками, на которых прослеживается общий стиль и наличие грамматических и орфографических ошибок – так мошенники обходят фильтры платформы, объяснили пользователи. В то же время аферисты используют различные аккаунты в Telegram.

Юзеры объяснили: во время такого общения аферисты торгуются, имитируя реальные намерения и соглашаются купить товар. Далее возможно несколько различных сценариев:

предлагают оплатить через счета определенных банков, поскольку "являются ФОПами 1 группы и при оплате на другие банки платят 19% комиссии";

злоумышленники соглашаются на покупку через OLX доставку, но, мол, для этого нужно подтвердить заказ по ссылке, где нужно указать свои банковские данные. После этого они получают доступ к банковским счетам жертвы;

могут присылать скриншоты фейковых платежных квитанций, отредактированных в фоторедакторах;

после "оплаты" жертве звонят из "банка", где будут просить предоставить доступ к карте.

Другая схема – платные сообщения. Скамеры могут делать переписку платной, поэтому Premium-пользователи, которые имеют "звезды" в Telegram, могут их потерять.

Стоит отметить, что платформа всячески предупреждает об опасности общения между продавцом и покупателем во внешних мессенджерах. Подобные методы мошенничества завязаны на фишинге – подделке оригинальных сайтов платежных платформ с целью получить доступ к картам обманутых пользователей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине зафиксировали новую серию кибератак, во время которой мошенники отправляют поддельные письма якобы от Национального банка Украины (НБУ) и Налоговой службы. Даже несмотря на то, что такие письма могут выглядеть официально, открывать их и переходить по ссылкам, которые они содержат, опасно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!