Мошенники "подсовывали" украинцам фальшивые доллары: кто мог получить подделку

При продаже товаров через интернет украинцы могут получить фальшивые деньги. К примеру, уже разоблаченные аферисты покупали в Киеве на одном из сервисов для объявлений технику Apple за фальшивые доллары.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: во время обысков у мошенников были изъяты наличные деньги на более 10 тыс. долларов.

"По факту сбыта поддельной иностранной валюты трем лицам доложено о подозрении по ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Как мошенники покупали технику за фальшивые деньги

В целом же, рассказали правоохранители, мошенники контактировали со своими жертвами напрямую. Фактически, они передавали поддельные деньги им прямо в руки.

Для этого аферисты сначала находили на популярном сервисов для объявлений интересующее их объявление о продаже технику Apple. Потом:

связывались с продавцом и договаривались о встрече;

рассчитывались за товар поддельными купюрами.

Какие доллары подделывали мошенники

В свою очередь, в НБУ ранее сообщили, что в 2024 году на долю доллара выпало 93% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом фальшивыми преимущественно оказывались деньги больших номиналов.

Так, самой популярной среди мошенников стала банкнота в 100 долларов – 90% от общего количества изъятых поддельных купюр американской валюты пришлось именно на нее.

Вторая "любимая" купюра у злоумышленников – 50 долларов. На нее пришлось 9% от общего количества изъятых фальшивок.

В то же время, отметили в регуляторе, следует не совершать обменные операции "на руках", через интернет и т.п. Это, отмечается, поможет избежать получения подделок иностранной валюты.

"Для обмена следует обращаться исключительно в лицензируемые Национальным банком пункты обмена валюты банков. Или в небанковские финансовые учреждения", – подчеркнули в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч. доллары. Причем на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

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