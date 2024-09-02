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Мошенники под видом правоохранителей заставили бизнесмена отдать 10 млн грн: чем запугали жертву

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
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Мошенники под видом правоохранителей заставили бизнесмена отдать им сотни тысяч долларов

Мошенники угрозами выманили у бизнесмена 10 млн грн в криптовалюте. Действовали они от имени якобы правоохранителей, а за деньги пообещали "уладить" ситуацию с выдуманным уголовным делом якобы о госизмене.

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Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре. Там отметили: четыре мошенника уже задержаны.

"Четверо мужчин узнали, что у 20-летнего основателя онлайн-бизнеса есть значительная сумма денег в криптовалюте. Они приехали к нему домой и представились правоохранителями. Владельцу криптовалюты угрожали уголовной ответственностью по вымышленным обвинениям в государственной измене за сотрудничество с гражданином РФ, однако за 250 тыс. долларов США пообещали "уладить" ситуацию", – говорится в сообщении.

Мошенники угрозами выманили у бизнесмена 250 тыс. долларов США

Таким образом, отмечается, псевдоправоохранители заставили потерпевшего перечислить криптовалюту на почти 10 млн грн на их криптокошелек. В тот же день они обналичили эти деньги через один из обменных пунктов Киева.

Четыре мошенника уже задержаны

"Полицейские провели на территории Киева, Киевской и Черкасской областей ряд одновременных обысков по местам жительства и регистрации аферистов и членов их семей, а также в их транспортных средствах", – рассказали в свою очередь, в Киберполиции. Во время этих обысков у фигурантов изъяли:

  • банковские карты;
  • компьютеры;
  • мобильные телефоны;
  • автомобили премиум-класса;
  • поддельные удостоверения журналистов и членов общественных формирований по охране порядка;
  • амуницию;
  • около 7 тыс. долларов;
  • более 63 тыс. грн.
Места жительства и транспортные средства мошенников были обысканы

Полицейские объявили подозрение по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время в суде решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Во время обысков у фигурантов изъяли банковские карты и пр.

Как сообщал OBOZ.UA, интернет-мошенники выманили у украинца почти 30 тыс. грн. Для этого они под видом работника банка позвонили ему и сообщили о необходимости пройти верификацию. Мужчина поверил незнакомцам – и сообщил им реквизиты своей банковской карты.

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