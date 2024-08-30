Украинцу позвонили якобы из банка и украли почти 30 тысяч: как это произошло

Интернет-мошенники выманили у украинца почти 30 тыс. грн. Для этого они под видом работника банка позвонили ему и сообщили о необходимости пройти верификацию. Мужчина поверил незнакомцам – и сообщил им реквизиты своей банковской карты.

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Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области. Там отметили: после звонка со счета потерпевшего пропали все деньги.

"Мошенники в считанные минуты успели снять деньги почти 30 тыс. грн. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество)", – говорится в сообщении.

Как защититься от мошенников

В то же время правоохранители посетовали, что аферисты продолжают вводить в заблуждение доверчивых граждан – несмотря на предупреждения об опасности. В связи с этим там напомнили о правилах, соблюдение которых позволит избежать проблем.

Так, чтобы защититься от злоумышленников, следует помнить: если вам звонит неизвестный и пытается выяснить данные платежных карт – это попытка мошеннических действий. Ведь "работник банка никогда не спрашивает персональных данных".

Кроме того, конфиденциальные данные о банковских счетах нельзя сообщать никому – даже банковским работникам. Также:

ни в коем случае никогда не следует разглашать свой пин-код;

ни при каких обстоятельствах не стоит переводить средства на любые другие счета и счета третьих лиц по просьбе тех, кто позвонил и представился банковским сотрудником;

следует установить индивидуальные лимиты на операции с платежной картой.

"Если у вас возникли сомнения относительно того, что вам звонит по телефону сотрудник банка, положите трубку. И самостоятельно позвоните в учреждение по номеру, указанному на обороте вашей платежной карты", – отметили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2023 году, по данным НБУ, на долю этой валюты выпало 97% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом чаще фальшивыми оказывались деньги больших номиналов.

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