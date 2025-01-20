Мошенники обманывают украинцев выплатами "от Трампа": разоблачена новая схема

Кибермошенники активизировали усилия для обмана украинцев и теперь предлагают им получить 6500 гривен от избранного президента США Дональда Трампа. Сам политик, наверное, удивился бы, если бы это услышал, потому что сам никаких денег для Украины не выделял.

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Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ГПК) Совета нацбезопасности и обороны Украины Фейковые объявления распространяют, в частности, различные каналы в мессенджере Telegram.

Мол, еще до инаугурации Дональд Трамп объявил "выплату для всех украинцев", которую можно будет получить после 20 января. А для получения средств нужно только заполнить форму в социальной программе и указать, куда должны поступать средства.

"В сети фиксируется очередной случай кликбейта с фейковой новостью о якобы "выплате украинцам 6500 грн от Дональда Трампа". Никаких официальных заявлений или программ для выплат украинцам от вновь избранного Президента США Дональда Трампа не существует", – отметили в ЦБК.

В центре объясняют, что мошенники придумывают подобную дезинформацию для повышения охватов и привлечения новой аудитории.

Также сообщалось о схеме обмана украинцев, которые хотят оформить поддержку. Мошенники создают фейковые сайты и аккаунты, где предлагают оформить "государственные" выплаты. После этого они просят перейти по ссылке и ввести данные банковской карты, которые используют для списания средств с карты. Чтобы защитить себя, нужно не вводить на подозрительных сайтах свой номер карты, PIN-код, логин и пароль от интернет-банкинга, одноразовые пароли или SMS.

Ранее OBOZ.UA писал, как мошенники обманывают украинцев и под видом государственной программы "Зимняя е Поддержка" ("тысяча Зеленского") похищают их данные и средства. Они звонят украинцам, "принимают заявки" на получение денег – и дальше действуют в зависимости от поведения клиента. Так, одного из украинцев обманом заставили перевести 71 тыс. грн.

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