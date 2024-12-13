Мошенничество на "1000 грн от Зеленского": аферисты выманили у украинца 71 тысячу

В Украине мошенники под видом государственной программы "Зимова єПідтримка" ("тысяча Зеленского") похищают данные и средства граждан. Так, у одного из украинцев они выманили 71 000 грн.

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Об этом сообщил совладелец и основатель Monobank Олег Гороховский. Он отметил: злоумышленники звонят украинцам, "принимают заявки" на получение денег – и далее "действуют в зависимости от поведения клиента".

"В самом "ярком" кейсе клиент перечислил весь остаток, 71 000 гривен, на новый счет специально открыт для получения 1 000 грн. Надо быть внимательнее", – рассказал Гороховский.

Ранее же Главное управление Национальной полиции сообщило о другое схеме, которую мошенники используют для похищать данные и денег украинцев под прикрытием "зимней" 1 000 грн. В частности, они создают фишинговые сайты, внешне напоминающие официальные ресурсы. Для этого:

Аферисты рассылают сообщения в мессенджерах или социальных сетях с предложением быстро получить выплаты от государства.

Ссылка ведет на поддельный сайт, имитирующий официальный ресурс.

На фейковом сайте от пользователя требуют ввести конфиденциальные данные.

Как только человек вводит данные, мошенники получают доступ к его счету. Деньги списываются мгновенно, и вернуть их часто крайне сложно.

Как обезопаситься от мошенников

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует соблюдать ряд правил. В частности:

Не переходить по подозрительным ссылкам.

Особенно, если они поступают от незнакомых лиц или источников.

Не вводить конфиденциальную информацию – пароли, PIN-коды, CVV-коды и номера счетов.

Проверять информацию о выплатах.

Сведения о государственных программах поддержки ищите исключительно на официальных сайтах или в приложении Дія.

Использовать антивирусные программы.

Они могут предупредить об опасных ссылках и защитить ваши данные.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы нашли лазейку, как обналичить по программе "Зимняя е Поддержка" (т.н. "тысяча Зеленского") в наличные деньги с помощью платежного сервиса EasyPay. Поэтому на платформе отключили функцию "возврата денег".

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