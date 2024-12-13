Мошенничество на "1000 грн от Зеленского": аферисты выманили у украинца 71 тысячу
В Украине мошенники под видом государственной программы "Зимова єПідтримка" ("тысяча Зеленского") похищают данные и средства граждан. Так, у одного из украинцев они выманили 71 000 грн.
Об этом сообщил совладелец и основатель Monobank Олег Гороховский. Он отметил: злоумышленники звонят украинцам, "принимают заявки" на получение денег – и далее "действуют в зависимости от поведения клиента".
"В самом "ярком" кейсе клиент перечислил весь остаток, 71 000 гривен, на новый счет специально открыт для получения 1 000 грн. Надо быть внимательнее", – рассказал Гороховский.
Ранее же Главное управление Национальной полиции сообщило о другое схеме, которую мошенники используют для похищать данные и денег украинцев под прикрытием "зимней" 1 000 грн. В частности, они создают фишинговые сайты, внешне напоминающие официальные ресурсы. Для этого:
- Аферисты рассылают сообщения в мессенджерах или социальных сетях с предложением быстро получить выплаты от государства.
Ссылка ведет на поддельный сайт, имитирующий официальный ресурс.
- На фейковом сайте от пользователя требуют ввести конфиденциальные данные.
Как только человек вводит данные, мошенники получают доступ к его счету. Деньги списываются мгновенно, и вернуть их часто крайне сложно.
Как обезопаситься от мошенников
Чтобы не стать жертвой мошенников, следует соблюдать ряд правил. В частности:
- Не переходить по подозрительным ссылкам.
Особенно, если они поступают от незнакомых лиц или источников.
- Не вводить конфиденциальную информацию – пароли, PIN-коды, CVV-коды и номера счетов.
- Проверять информацию о выплатах.
Сведения о государственных программах поддержки ищите исключительно на официальных сайтах или в приложении Дія.
- Использовать антивирусные программы.
Они могут предупредить об опасных ссылках и защитить ваши данные.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы нашли лазейку, как обналичить по программе "Зимняя е Поддержка" (т.н. "тысяча Зеленского") в наличные деньги с помощью платежного сервиса EasyPay. Поэтому на платформе отключили функцию "возврата денег".
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