Фейковые сайты єПідтримки: какую "схему" выманивания средств придумали мошенники

В Украине мошенники пытаются обмануть граждан, которые хотят оформить єПідтримку. Преступники создают фейковые сайты и аккаунты, чтобы выманить у доверчивых людей данные их банковской карты.

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Об этом напомнили в Министерстве внутренних дел. Пресс-служба призвала украинцев быть внимательными, чтобы не потерять свои сбережения.

Как действуют злоумышленники?

• Создают фейковые сайты/аккаунты, где предлагают оформить "государственные" выплаты.

• Просят перейти по ссылке и ввести данные банковской карты.

• Информацию, которую они получили, используют для списания денежных средств с карточки.

Как можно защитить себя?

Правоохранители призвали не вводить на подозрительных сайтах свой номер карты, PIN-код, логин и пароль от интернет-банкинга, одноразовые пароли или коды SMS.

Информацию о выплатах для украинцев нужно проверять только на официальных ресурсах.

Банки и государственные учреждения никогда не просят данные карт через соцсети или посторонние сайты.

"Если вы пострадали – сразу обращайтесь в полицию", – указали в МВД Украины.

Как писал OBOZ.UA:

– Выплату по программе єПідтримка (т.н. тысяча Зеленского) через "Укрпочту" получили уже 1 миллион украинцев. Еще миллион граждан могут получить пособие до конца февраля 2025 года.

– 1000 гривен по этой программе также можно получить через банки-партнеры (в этот список входят 14 учреждений).

– Заявку на єПідтримку можно подать до 28 февраля 2025-го, то есть до конца зимы. А выплата будет производиться в течение 10 рабочих дней.

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