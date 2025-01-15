Мошенники массово выманивают у украинцев деньги в интернете: как распознать опасные сайты

Одной из популярных мошеннических схем в Украине является создание фишинговых сайтов, мимикрирующих под ресурсы известных компаний, с помощью которых злоумышленники похищают личные данные граждан и получают доступ к их банковским счетам. Однако обезопаситься от этого можно – достаточно знать признаки, которые выдают мошеннические ресурсы.

Видео дня

"Эта проблема сейчас просто на пике. Каждый квартал у нас более миллиона фишинговых атак", – рассказал OBOZ.UA бенефициар компании ООО "Нейролинк" (бренд Cosmobet) Михаил Зборовский.

Он отметил: чаще всего мошенники маскируются под известные бренды. Особенно связанными с банками, благотворительностью или онлайн-магазинами.

"Например, во время пандемии COVID-19 появлялись сайты с фейковыми масками. А во время войны – фальшивые "благотворительные фонды". Проверяйте информацию о благотворительном фонде или компании через официальные реестры и контакты", – посоветовал эксперт.

Один из подобных случаев недавно произошел в Житомирской области. Там группа злоумышленников рассылала по мессенджерам сообщения с предложением получить 6 500 грн помощи от ООН. Для этого мошенники создали фишинговый сайт, маскировавшийся под Действие и ПриватБанк.

"Утверждалось, что услуга разработана Министерством цифровой трансформации Украины, Министерством развития общин и при поддержке USAID. Все это удобрено логотипами настоящих организаций. Аферисты надеялись, что таким образом их сайт будет выглядеть солиднее и вызвать больше доверия у посетителей", – рассказали аналитики проекта "По ту сторону новостей".

Как отличить настоящий сайт компании от фейкового

В то же время Михаил Зборовский признал: часто понять, что сайт создали мошенники, сложно – ведь многие такие ресурсы выглядят очень профессионально. Однако есть "красные флажки", которые помогают определить, безопасен сайт или нет.

Прежде всего, следует обращать внимание на адрес сайта – URL. Дело в том, что:

настоящие сайты обычно имеют простые и понятные домены;

мошенники любят добавлять всякие "украшения" – добавляя слова типа discounts, online, login и т.д.

Также мошеннический сайт выдают дополнительные буквы в названии. К примеру, вместо того же www.privatbank.ua могут написать www.pryvatbank.ua.

О мошенничестве также свидетельствует молодой возраст домена. Дело в том, что мошенники часто создают сайты на короткие сроки – под конкретную схему. Так что если сайт "банка" или "магазина" был зарегистрирован только неделю назад, это почти наверняка мошенничество. Проверить дату создания домена можно, например, с помощью WHOIS Lookup.

"Также мошеннические сайты часто имеют неработающие кнопки или ссылки, которые перенаправляют на одну и ту же страницу. Например, нажатие на "О компании" или "Контакты" может привести обратно на главную страницу", – отметил Михаил Зборовский.

Еще один признак мошеннического сайта – тексты с ошибками, неестественные формулировки и шаблонный дизайн. Например:

"Выйграйте призы!" вместо "Выиграйте призы!";

некорректные переводы на украинский или английский.

О мошенничестве может свидетельствовать отсутствие реальных контактов или странная контактная информация. Следует помнить:

Легитимные сайты всегда указывают проверенные телефонные номера, физические адреса или электронную почту.

Мошенники же могут либо вообще не добавлять контакты, либо указывать фальшивые.

Также о мошенничестве свидетельствуют неестественно выгодные предложения. К примеру, сайт предлагает купить новый дорогой мобильный телефон за 50% от цены или обещает выиграть большую сумму денег без всяких усилий.

"Применяйте логику. Легитимные компании редко предлагают слишком выгодные предложения без реальных условий, таких как регистрация, проверка или внесение депозита", – отметил эксперт.

Мошеннический сайт выдает также отсутствие ссылок на соцсети. Дело в том, что легитимные компании обычно имеют активные страницы в соцсетях, где можно найти информацию об акциях, отзывах клиентов или новостях. Если этого нет, это должно вызвать подозрение.

"Гуглите название компании вместе со словом "отзывы". Или проверяйте, есть ли у нее официальные профили", – посоветовал Михаил Зборовский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили мошенническую схему по использованию телефонных номеров, оставленных под лобовым стеклом авто вместе с номерными знаками и VIN-кодом, для доступа к личным данным владельца через открытые базы. Это могло привести, в частности, к угону машины.