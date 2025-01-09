Воруют личные данные через открытые базы: украинских водителей предупредили о мошеннической схеме

В Украине разоблачили мошенническую схему: злоумышленники используют номер телефона, оставленный под лобовым стеклом авто, вместе с номерными знаками и VIN-кодом для доступа к личным данным владельца через открытые базы. Чтобы защитить себя, следует не оставлять свой номер телефона под лобовым стеклом и не предоставлять лишнюю информацию об автомобиле в открытый доступ.

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Об этом рассказал работник правоохранительных органов для одного из автомобильных ресурсов. Несмотря на распространенную практику покидать свои номера для разрешения конфликтов при парковке, это может обернуться серьезными проблемами для автовладельцев.

Как работает схема мошенничества

Эксперты объясняют, что комбинация контактного номера телефона, номерных знаков и VIN-кода автомобиля позволяет злоумышленникам получить доступ к персональным данным владельца через открытые базы данных. Эти данные могут быть использованы для организации мошеннических схем. Самые распространенные из них:

телефонное мошенничество – злоумышленники могут звонить по телефону владельцам авто, представляясь работниками правоохранительных органов или страховыми агентами. Они обвиняют водителя в вымышленном правонарушении и требуют "урегулировать вопрос" путем уплаты штрафа или денежной компенсации;

угон колес или номерных знаков – после угона имущества преступники оставляют записку с номером телефона, по которому предлагают вернуть украденное за выкуп. Это довольно распространенная схема, набирающая обороты в больших городах;

– после угона имущества преступники оставляют записку с номером телефона, по которому предлагают вернуть украденное за выкуп. Это довольно распространенная схема, набирающая обороты в больших городах; угон автомобиля – имея доступ к VIN-коду и другой информации о транспортном средстве, мошенники могут организовать угон автомобиля или попытаться его перерегистрацию.

Как обезопасить себя

Сотрудник правоохранительных органов предостерег, что лучший способ избежать подобных мошеннических ситуаций – не оставлять никакой персональной информации на видном месте в автомобиле. Если необходимо оставить контактные данные для связи с другими водителями, лучше использовать анонимные способы коммуникации, например, специальные приложения или сервисы.

Также рекомендуется регулярно проверять автомобиль на наличие повреждений или возможных следов вмешательства, особенно в местах с большим скоплением транспортных средств. В случае угона номерных знаков или колес следует немедленно обращаться в полицию и зафиксировать инцидент.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники также активно используют телефонное мошенничество и фишинг, чтобы выманить конфиденциальные банковские данные граждан. Лучшая защита – никогда не сообщать CVV-коды, одноразовые пароли и сразу обращаться в банк в случае подозрительных действий.

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