Мошенники атакуют украинцев письмами "от НАБУ": в агентстве дали советы, как действовать

Украинцы начали получать письма от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) – в них может идти речь о вызове к детективу в связи с уголовным делом. Несмотря на реальный адрес нацбюро, указанный в письме, открывать любые вложения или переходить по электронным адресам нельзя – это могут быть фишинговые сообщения от мошенников.

Видео дня

Об этом предупредили в НАБУ. В учреждении предостерегли, что не причастны к таким сообщениям и призвали граждан соблюдать правила информационной гигиены.

"Национальное бюро не имеет никакого отношения к таким письмам. Это попытка украсть ваши данные или инфицировать устройство", – заверили в НАБУ.

Отмечается, что целью атаки является кража личных данных граждан или инфицирование устройства вредоносным программным обеспечением.

Как проверить, настоящее ли письмо

Официальная переписка НАБУ осуществляет исключительно с домена @nabu.gov.ua. Все остальное – подделка:

@nabu .org .ua;

.ua; @enabu .gov.ua;

.gov.ua; любые другие вариации.

Отдельная угроза для пользователей @ukr.net

НАБУ специально обращает внимание владельцев почтовых ящиков на ukr.net: им могут приходить письма с адресов, которые полностью копируют официальные адреса бюро — включая домен @nabu.gov.ua. Отличить подделку на первый взгляд практически невозможно.

Что делать, если получили подозрительное письмо

Не открывайте вложения и не переходите по ссылкам.

вложения и не переходите по ссылкам. Не передавайте пароли, коды подтверждения или любые личные данные.

пароли, коды подтверждения или любые личные данные. Проверьте реальный адрес отправителя — он может отличаться от отображаемого имени.

реальный адрес отправителя — он может отличаться от отображаемого имени. Позвоните в НАБУ, если есть сомнения: 0 800 213 200 (бесплатно).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!