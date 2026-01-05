Могут оформить те, кто имеет Дію на телефоне: в Украине увеличили количество банков для специальной карты. Полный список

Дія.Картку теперь можно оформить и в Sense Bank, ранее эта функция была запущена в ПриватБанке, Monobank, Кредит Днепр и А-Банке, она доступна для всех пользователей. На эту карту поступают государственные выплаты, пенсии, помощь ВПЛ, єМалятко, єКнига и другие программы.

Видео дня

О запуске карты в новом банке сообщает Дія. ДіяКартка – это мультисчетная платежная карта, которая позволяет получать различные выплаты от государства и одновременно пользоваться личными деньгами.

Она поддерживает не только стандартные функции банковских карт – переводы, снятие наличных, пополнение и оплата товаров и услуг, включая за рубежом, но и специальные возможности для государственных программ. В частности, пользователи могут получать:

пенсии;

помощь ВПЛ;

выплаты по программе еМалятко;

пособие по безработице;

военные облигации;

поддержку для ветеранов и спортивные выплаты;

другие целевые выплаты от государства и международных организаций.

Карта поддерживает "смешанную оплату", что означает автоматическое дополнение платежей личными средствами в случае недостаточной суммы на целевом счете. Отмечается, что это позволяет избежать отказов в проведении операций и обеспечивает большую гибкость в использовании средств.

Как оформить Дія.Карту

Получить карту можно онлайн через приложение Дія или непосредственно в приложении банка-партнера. Процедура оформления через Дію выглядит так:

обновите приложение и авторизуйтесь;

перейдите в меню Сервисы – Дія.Карта;

выберите банк из перечня партнеров;

ознакомьтесь с условиями и подпишите согласие на обслуживание;

карта готова к использованию.

В начале запуска Дія.Карта была доступна только в ограниченном количестве банков. Постепенно перечень финучреждений расширялся, сначала это были ПриватБанк, monobank и Кредит Днепр, затем добавился А-Банк, а теперь пользователи получили возможность оформить карту и в Sense Bank. По словам представителей Дія, список партнеров и в дальнейшем будет расти, и пользователи смогут оформлять карту еще в большем количестве банков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские ветераны и ветеранки могут получить в январе-марте 1500 грн по программе "Ветеранский спорт" и использовать их для оплаты тренажерных залов, бассейнов, спортивных секций или оздоровительных центров. Новым получателям нужно успеть подать заявку через Дію до 20 января.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!