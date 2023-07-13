Могут ли несовершеннолетние родственники погибших воинов Украины получить выплаты: адвокат дала ответ

В Украине некоторые несовершеннолетние родственники погибших военных могут получить выплаты. В частности, право на такие выплаты имеют младшие братья или сестры.

Видео дня

Согласно закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", право получать пенсию в случае потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи погибшего или пропавшего без вести военного. Об этом рассказал адвокат Игорь Дайнеко на портале B2Bconsult.

Однако для этого необходимо официально подтвердить, что именно эти члены семьи находились на содержании такого военнослужащего. К нетрудоспособным членам семьи относятся:

дети и внуки, которым нет 18 лет;

братья и сестры младше 18 лет;

старше этого возраста люди, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет.

Важным условием получения средств является то, что близкие родственники (братья, сестры и внуки) могут получить такую пенсию только в том случае, если у них нет трудоспособных родителей. Члены семьи умершего, которые были на его полном содержании или получали от него материальную помощь, тоже могут подать заявление на получение пенсии.

Так, если хотя бы один из родителей несовершеннолетнего трудоспособен, то несовершеннолетний не считается иждивенцем погибшего. В таком случае брат или сестра погибшего военного не имеют права на получение пенсии по потере кормильца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мобилизованные, признанные военнообязанными и пополнившие ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) или других военных формирований, получают статус военнослужащих. Конкретные суммы заработной платы мобилизованных лиц могут варьироваться и зависят от многих факторов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!