Мировой банк обнародовал рейтинг экономик мира: Россия вылетела из первой десятки, а Украину опередила Венгрия

Всемирный банк обнародовал рейтинг экономик мира (по размеру) по итогам 2023 года. Украина заняла 57-е место рейтинга, на Венгрия – 56-е. При этом в тройке лидеров оказались США, Китай и Германия.

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"Изменений в Топ-10 немного - Германия обошла Японию и поднялась на третье место (страна восходящего Солнца подвело ослабление в прошлом году национальной валюты, которое, кстати, продолжается до сих пор - в эту среду обновлено 38-летний минимум - 161 ,96 иены за доллар, в последний раз такое наблюдалось в декабре 1986 году), а Россия вылетела из первой десятки, пропустив вперед Италию, Бразилию и Канаду", – написал на своей странице в Telegram глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев .

Ведущая десятка выглядит так:

1. США 27 360,935 млрд долл.;

2. Китай 17 794,782 млрд долл.;

3. Германия 4 456,081 млрд долл.;

4. Япония 4 212,945 млрд долл.;

5. Индия 3 549,919 млрд долл.;

6. Великобритания 3 340,032 млрд долл.;

7. Франция 3 030,904 млрд долл.;

8. Италия 2 254,851 млрд долл.;

9. Бразилия 2 173,666 млрд долл.;

10. Канада 2 140,086 млрд долл.;

Следующие десять мест выглядят следующим образом – Россия (2 021,421 млрд. долл.), Мексика (1 788,887 млрд. долл.), Австралия (1 723,827 млрд. долл.), Корея (1 712,793 млрд. долл.), Испания (1 580,685 млрд. долл.), Индонезия (1 371,171 млрд. долл.), Нидерланды (1 118,125 млрд. долл.), Турция (1 108,022 млрд. долл.), Саудовская Аравия (1 067,583 млрд. долл.). 884,940 млрд. долл.).

Украина поднялась на две позиции и с результатом 178,757 млрд дол. занимает 57 место среди всех государств мира (58-е в рейтинге ВБ, который считает отдельно от Китая результаты Специального административного района Гонконг, занимающего 40 место). Десятка стран, в которую вошла Украина:

51. Новая Зеландия 253 млрд 466 долл.;

52. Ирак 250 млрд 843 долл.;

53. Алжир 239 млрд 899 долл.;

54. Греция 238 млрд 206 долл.;

55. Катар 235 млрд 770 долл.;

56. Венгрия 212 млрд 389 долл.;

57. Украина 178 млрд 757 долл.;

58. Эфиопия 163 млрд 698 долл.;

59. Кувейт 161 млрд 772 долл.;

60. Марокко 141 млрд 109 долл.;

Как сообщал OBOZ.UA, годовая инфляция в Украине по итогам 2023 года составила 5,1%, в то время как начинался прошлый год с показателя 26%, в пять раз больше. Больше всего подорожали за год услуги ресторанов и гостиниц, образование и коммуналка.

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