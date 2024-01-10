Рост цен замедлился в пять раз: что сильнее всего подорожало в Украине за последний год

Годовая инфляция в Украине по итогам 2023 года составила 5,1%, тогда как начинался прошлый год с показателя 26%, в пять раз больше. По сравнению с ноябрем-2023 цены в декабре выросли на 0,7%. А за год сильнее всего подорожали услуги ресторанов и отелей, образование и коммуналка. А рост цен на продукты составил лишь 4%.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Госстата. Топ-5 сфер, в которых по итогам 2023 года зафискирован наиболее заметный рост цен, выглядит так:

рестораны и отели – 13%;

образование – 12,8%;

жилье, вода, электроэнергия, газ – 12,8%;

потребительские товары и услуги (кроме продуктов, коммуналки, связи, автотоплива, одежды и обуви) – 11,3%;

продукты питания – 4%.

Среди непродовольственных товаров и услуг больше всего подорожали: электроэнергия (+69,7%), амбулаторные услуги (+13%), рестораны и отели (+13%), образование (+12,8%) и транспортные услуги (+6,3%).

В то же время за прошлый год больше всего подешевели:

среди продуктов питания : подсолнечное масло (-14,9%), яйца (-9,5%), сахар (-5,8%);

: подсолнечное масло (-14,9%), яйца (-9,5%), сахар (-5,8%); среди непродовольственных товаров и услуг: одежда и обувь (-6,3%);

В то же время в продуктовой корзине зафиксирован и ряд подорожаний. Цены выросли на такие продукты:

мясо (+12,4%);

масло (+9,9%);

молоко (+9,7%);

хлеб (+7%).

Почему инфляция низкая

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), назвал текущий показатель инфляции низким. Он объяснил, что к такому результату привел ряд факторов:

стабильные поступления финпомощи от партнеров, которые помогли профинансировать дефицит бюджета и удержать ситуацию на валютном рынке;

эффективная относительно жесткая монетарная политика НБУ;

неплохой урожай сельхозпродукии.

"Мы входили в текущий год с инфляцией в 26%. То, что на втором году полномасштабной войны нам удалось обуздать рост цен, это однозначно положительная история", – отметил Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, рост зарплат в Украине в конце 2023 года все еще не перекрыл инфляцию. Так, за год средние оклады номинально (то есть чисто по сумме) выросли на 15,1%, а вот реально (т.е. с учетом роста цен), наоборот, упали – на 3,6%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!