Минимальная пенсия с 1 августа: на что рассчитывать украинцам

В 2025 году в Украине уже произошло повышение пенсий – в рамках индексации, проведенной в марте. А вот с 1 августа пенсионерам не стоит рассчитывать на повышение их "минималки" –размеры этих выплат останутся на уровне, установленном с 1 января.

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При этом следует учитывать, что разные категории пенсионеров могут получать разные минимальные выплаты. OBOZ.UA рассказывает, какими будут эти суммы в августе-2025.

Размер минимальной пенсии 2025

Минимальная выплата как соцстандарт для пенсионеров по возрасту в августе составит 2 361 грн .

для пенсионеров по возрасту в августе составит . Это соответствует прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность .

. Сумма фактической же минимальной пенсии зависит от возраста, страхового стажа и трудоустройства.

Кто получит другую "минималку"

Те, кто достиг 65 лет и выполнил требования по стажу, должны получать не менее 40% минимальной зарплаты.

Сейчас это 3200 грн – 40% от 8000 грн. "Норма" стажа в таком случае –30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

В Украине существуют доплаты к пенсиям по возрасту.

В случае, если выплата не достигает 10 340,3 грн (а и "минималка", и гарантированная пенсия для людей 65+, явно не дотягивают до этого показателя), прибавки таковы:

– от 70 до 74 лет – 300 грн; – от 75 до 79 лет – 456 грн; – от 80 лет – 570 грн.



"Возрастные" доплаты не суммируются – можно получить только одну из них. Производятся они автоматически – обращаться в ПФУ не нужно.

Что будет с минимальной пенсией в 2026 году

Соцстандарт может вырасти с 2361 до 2564 грн. Вместе с тем максимальная пенсия соответственно увеличится с 23 610 до 25 640 грн. Такие цифры предусмотрены Бюджетной декларацией на 2026-2028 годы. Окончательный вариант будет вписан в госбюджет на 2026 год.

А минимальная пенсия для тех, кто достиг 65-летия и имеет полный стаж, может вырасти до 3475,2 грн. Это связано с планами повысить минимальную зарплату до 8688 грн.

Предполагается, что минимальная пенсия будет расти в последующие годы: в 2027-м – до 2715 грн, в 2028-м – до 2859 грн. Впрочем, в разрезе реальной потребительской корзины эти суммы все равно остаются мизерными.

Как рассказывал OBOZ.UA, украинцы со средней зарплатой не получат даже среднюю пенсию. А чтобы получать выплату в 10 тыс. грн, необходимо платить взносы с зарплаты в 38,3 тыс. грн.

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