Миллионы гривен пошли на аренду жилья для нардепов: кто получил больше всего

В апреле и мае 2024 депутаты Верховной Рады получили компенсацию за аренду жилья на сумму 4,6 млн гривен, средний размер которой составил около 20 тысяч гривен в месяц. Наибольшие выплаты получили депутаты от фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко, Андрей Богданец и Юлия Яцик.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента. Согласно опубликованному списку депутатов, которым в апреле была выплачена компенсация за аренду жилья или гостиничного номера, общая сумма составляла 2 340 350 гривен.

Средний размер компенсации на одного депутата за месяц составил 20 150 гривен. Большинство выплат было произведено за проживание в арендованном жилье в марте.

Среди самых крупных получателей компенсаций в апреле были депутаты от фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко и Андрей Богданец. Каждый из них получил по 59150 гривен за проживание в период с января по март.

В мае компенсацию за аренду жилья или гостиничного номера получили 108 депутатов. Общая сумма выплат за этот месяц составила 2289350 гривен. Средний размер компенсации, начисленной депутатам в месяц, составил 19 500 гривен. Большинство выплат было произведено за проживание в арендованном жилье в апреле.

Наибольшую сумму компенсации в мае получила депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Яцик. Ей было выплачено 78650 гривен за проживание в январе-апреле.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во всех регионах Украины изменились цены на 1-комнатные квартиры – причем в сторону как удорожания, так и удешевления. В частности, с марта по май 2024 года наибольшая стоимость такого жилья выросла в Закарпатской области – сразу на 10%, до средних 58 919 долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!