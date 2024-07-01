Собственники установили новые цены: по всей Украине переписали стоимость 1-комнатных квартир
Во всех регионах Украины изменились цены на 1-комнатные квартиры – причем как в сторону удорожания, так и удешевления. В частности, с марта по май 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла в Закарпатской области – сразу на 10%, до средних 58 919 долларов. А самое большое снижение зафиксировано в Сумской области, где цены опустились на 6%, до средних 27 090 долларов.
В целом, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 21 000 до 97 025 долларов. Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем, собственно, 97 025 долларов. А кроме того:
- во Львовской области – 68 904 доллара;
- Закарпатской – 58 919 долларов.
- Винницкой – 52 109 долларов.
Дешевле всего, по данным аналитиков, в Херсонской области – в среднем 21 000 долларов. Среди лидеров также:
- Запорожская – 21 730 долларов;
- Николаевская – 22 889 долларов.
Как изменились цены на 1-комнатные квартиры
В целом, рост цен составил от 0,5% до 10%. В частности, помимо Закарпатской, покупать 1-комнатные квартиры стало дороже в:
- Ривненской, Кировоградской – на 6%;
- Черновицкой областях – 5%;
- городе Киеве – 4%;
- Черниговской – 3%;
- Тернопольской – 1%;
- Винницкой областях – 0,5%.
Подешевело же такое жилье в диапазоне 0,1-6%. Кроме Сумской области цены снизились в:
- Харьковской, Черкасской – на 5%;
- Киевской, Волынской, Запорожской – 4%;
- Днепропетровской – 3%;
- Хмельницкой, Ивано-Франковской – 2%;
- Львовской, Одесской, Николаевской, Херсонской – 1%;
- Житомирской – 0,7%;
- Полтавской областях – 0,1%.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, собственники 1-комнатных квартир также изменили стоимость аренды такого жилья практически по всей Украине. Например, с марта по май 2024 года больше всего цена найма выросла в Херсонской области – сразу на 76%, до средних 6 000 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Закарпатской области – на 23%, до средних 10 582 грн.
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