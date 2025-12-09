Мелкую украинскую монету можно продать за 14 тысяч: какая ценится

Некоторые украинские монеты так сильно ценятся коллекционерами, что те готовы платить за них тысячи гривен. При этом номинал роли не играет – дорогой может быть даже 1 копейка.

Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4 000 до 14 000 грн, сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Распознать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

большим ягодам.

Впрочем, отмечается, в обращении чаще всего встречались монеты похожей разновидности 1.11АА – с маленькими ягодами на реверсе (обратной стороны). Однако, подчеркивается, такие копейки ничего не стоят.

Что НБУ сделает с монетами 1 и 2 грн

В то же время дизайн монет в 1 и 2 грн в ближайшее время менять не будут. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Однако полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что в будущем к этому вопросу там все же вернутся.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Он отметил: обсуждать смену дизайна монет 1 и 2 грн могут начать после стабилизации ситуации в стране. Соответственно, через определенное время украинцы, вероятнее всего, увидят новый дизайн:

Либо одной из монет в 1 и 2 грн.

Или же сразу обеих.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету – номиналом 5 грн. Ожидается, что она появится в декабре.

