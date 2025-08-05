Мелкую украинскую монету можно продать за 14 тысяч: какая ценится
Определенные украинские монеты стоят больших денег – коллекционеры готовы платить за них тысячи гривен. При этом номинал роли не играет – дорогой может быть даже 1 копейка.
Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.11АЕ на специализированных аукционах могут заплатить от 4000 до 14 000 грн, сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Распознать такую монету можно по:
- округлой верхушке правого верхнего листа;
- большим ягодам.
Впрочем, отмечается, в обращении чаще всего встречались монеты похожей разновидности 1.11АА – с маленькими ягоды на реверсе (обратной стороны). Однако, подчеркивается, такие копейки ничего не стоят.
За 1 копейку же 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить более 11 000 грн. Эту монету отличают:
- ступенчатая верхушка правого верхнего листа;
- маленькие ягоды.
"Украинцы чаще находят разновидность 1.35АЕ с крупными ягодами. Он дешевле, его стоимость всего 30-50 грн", – рассказали специалисты.
В Украине появятся новые монеты
В то же время, Нацбанк планирует выпустить в августе 2 новые монеты – на 2 и 5 грн. Там отметили:
- Монета в 2 грн получила название "130 лет со дня рождения Василия Вышиваного".
Она посвящена полковнику Легиона Украинских сечевых стрелков и армии УНР Василию Вишиваному. Войдет в серию "Выдающиеся личности Украины".
- Монета в 5 грн называется "Опошнянская керамика".
Она посвящена традиционной украинской керамике из пгт. Опошня на Полтавщине и войдет в серию "Украинское наследие". Материал – нейзильбер. Тираж – до 75 тыс. штук.
В целом же, отметим, памятные монеты – это специальные денежные знаки, которые обладают не только платежной, но и культурной, исторической и нумизматической ценностью. Их чеканят:
- как из недрагоценных металлов – в частности, медно-никелевых;
- так и из драгоценных металлов – серебра, золота.
При этом памятные монеты имеют высокий уровень художественного оформления и ограниченные тиражи. А также считаются объектами коллекционирования или инвестирования.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине могут исчезнуть монеты 10 копеек. Дело в том, что в Национальном банке рассматривают возможность прекращения их выпуска.
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