Нацбанк выпустит новые 2 и 5 грн: будут в оригинальном дизайне

Нацбанк планирует выпустить в августе 2 новые монеты – на 2 и 5 грн. А кроме того, набор из трех серебряных монет – по 10 грн каждая.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монета в 2 грн получила название "130 лет со дня рождение Василия Вышиваного".

Она посвящена полковнику Легиона Украинских сечевых стрелков и армии УНР Василию Вишиваному. Войдет в серию "Выдающиеся личности Украины".

Монета будет отчеканена из нейзильбера (специальный сплав меди, никеля и цинка). Диаметр – 31 мм. Тираж составит до 50 тыс. штук.

Монета в 5 грн называется "Опошнянская керамика".

Она посвящена традиционной украинской керамике из пгт. Опошня на Полтавщине и войдет в серию "Украинское наследие". Материал – нейзильбер. Тираж – до 75 тыс. штук.

Набор из трех серебряных монет получил название "Государственные символы Украины".

Монеты входят в серию "Украинское государство". Каждая из них будет выпущена из серебра 925 пробы с массой драгоценного металла в чистоте 31,1. Тираж – до 10 тыс. единиц.

В целом же, памятные монеты представляют собой неординарную форму денег: с одной стороны, они сохраняют платежную функцию, с другой – несут в себе культурную, историческую и коллекционную значимость. Для их производства используют как недрагоценные металлы (вроде медно-никелевых сплавов), так и благородные –серебро и золото.

Эти монеты обычно имеют тщательно проработанный дизайн, выпускаются ограниченными партиями. И воспринимаются не просто как денежные единицы, а как ценные предметы для коллекций или долгосрочных инвестиций.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине выводят из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Таким образом НБУ намерен оптимизировать номинальный ряд. Украинцы же могут обменять такие копейки – времени есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

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