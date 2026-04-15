"Укрпочта" резко переписала стоимость доставки документов: сколько теперь стоит

"Укрпочта" снизила для украинцев тарифы на пересылку документов. Отныне услуга "Укрпочта Документ" стоит 55 грн (ранее подобные предложения стартовали от 80 грн), а "письмо с описанием вложения" подешевело со 126 до 72 грн. В частности, дополнительные опции, которые были дороже и сложнее, теперь упростили.

Об этом сообщил гендиректор почтового оператора Игорь Смелянский. По его словам, речь идет о сервисах, которые пригодятся государственным учреждениям, юристам, нотариусам, судебным органам и обычным гражданам, которым важно быстро и официально передать бумаги.

Первым из представленных сервисов стал продукт "Укрпочта Документ". Он рассчитан на тех, кому нужно доставить документы в отделение без проверки вложения.

Его ключевое преимущество – цена, стоимость пересылки по Украине составляет всего 55 гривен, что по словам Смелянского заметно дешевле аналогичных предложений на рынке. При этом клиенты могут дополнительно заказать курьерскую доставку.

Второй продукт – обновленный "Письмо с описанием вложения". Гендиректор отметил, что это решение для тех случаев, когда важно не только доставить документы, но и зафиксировать их содержание и передать лично получателю.

Теперь такая услуга стала значительно доступнее, вместо 126 гривен она стоит от 72 гривен. В то же время сервис предусматривает курьерскую доставку по адресу с верификацией как документов, так и личности получателя.

Отдельное внимание "Укрпочта" уделила понятности тарифов. Теперь клиенты могут легко рассчитать стоимость отправления:

базовая цена за вес от 48 грн;

описание вложения – 24 грн при онлайн-оформлении или 48 грн в отделении;

уведомление о вручении (электронное – 24 грн, бумажное – 48 грн).

Дополнительно в стоимость уже включено страхование до 500 грн и SMS-оповещение. За небольшую доплату можно увеличить страховой лимит до 5 000 грн.

По подсчетам компании, комплексная услуга доставки документов с курьерским обслуживанием у конкурентов может стоить около 200 гривен. Зато в "Укрпочте" аналогичный сервис обойдется почти вдвое дешевле – примерно 96 гривен.

В частности, за 120 гривен клиент получит еще и подтверждение описания вложения при оформлении онлайн. "Как видите, теперь все просто и понятно. И к тому же — доступно по цене", – подчеркнул Смелянский.

