Масштабная индексация пенсий в Украине состоится через несколько недель: кто получит прибавку от 1000 грн

В Украине с 1 марта проведут масштабную индексацию пенсий, которая затронет абсолютное большинство украинцев. Размер индексации будет составлять не менее 10%, при этом прибавку от 1000 грн отдерживают те, у кого сочтена по формуле пенсия более 10 тыс. грн. Детальнее о том, как и кому рассчитают пенсии, читайте в материале OBOZ.UA.

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Каков размер индексации

С 1 марта перечисляют пенсию путем увеличения размера зарплаты, которая есть в формуле расчета выплаты. Показатель средней заработной платы в Украине повышается на определенный коэффициент. Его размер: сумма 50% инфляции за прошлый год и 50% среднего за три года роста зарплат.

"В случае отсутствия дефицита средств Пенсионного фонда для финансирования выплаты пенсий в солидарной системе размер ежегодного увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, который применяется для исчисления пенсии, предусмотренный абзацем вторым этой части, может быть увеличен, но не должен превышать 100 процентов показателя роста средней заработной платы", – говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев отметил, что всего на выплату пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", будет направлено почти 528,3 млрд грн. При этом учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи с проведением с 1 марта 2025 года индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10, то есть увеличения на 10%.

Правда, в настоящее время точный размер повышения еще не определен. Учитывая, что инфляция за прошлый год была больше, чем планировали (инфляция составила 12%, тогда как планировали на уровне 9,7%), уровень повышения может быть даже больше 10%.

Как повысят пенсии?

Обычно правительство в своем постановлении устанавливает минимальный и максимальный размер прибавок. Например, в прошлом году минимальная прибавка составила 100 грн., а максимальная – 1500 грн. При этом будут увеличивать пенсию, которая рассчитана по формуле (т.е. без учета всех возможных доплат, дотяжек, гарантий и т.п.).

То есть в результате может получиться, что даже после повышения, например, на 8% вместо 1230 грн пенсия, которая подсчитана по формуле, составит 1328,4 грн. А будут платить все равно 2361 грн.

Точный размер индексации будет известен только ближе к марту, когда официальная статистика подсчитает динамику зарплат и инфляцию. Напомним, что размер индексации составляет сумму половины годовой инфляции и половину динамики роста зарплат за последние три года.

Не будут повышать "новые" пенсии. Индексация должна помочь "осовременить" старики. Поэтому тех, кто вышел на пенсию за последние несколько лет, пересчет не будет касаться.

Ежегодная индексация пенсии – едва ли не единственный относительно действенный механизм осовременивания выплат. При этом этого механизма недостаточно, чтобы не допустить "устаревания" выплат.

Примеры расчета индексации

Кому повысят пенсии на 100-200 грн. Размер расчета зависит от того, какую расчетную пенсию у вас есть. Например, если ваш расчетный размер пенсии (не фактически выплата именно то, что посчитано по формуле) составляет меньше минималки (2361 грн), размер прибавки будет составлять 100-200 грн.

Кому повысят пенсии на 300-400 грн. Прибавку от 300 до 400 грн. может получить большинство украинцев. Это те, кто получает от 3000 до 4000 грн. расчетной пенсии.

Кому повысят пенсии на 400-500 грн. Такое повышение ожидается для значительного количества украинцев. Это те, у кого расчетный размер пенсии составляет до 5000 грн.

Увеличение от 1000 грн. Значительное повышение (на сумму от 1000 грн) получают те, у кого расчетный размер пенсии больше 10 тыс. грн. Отдельно следует отметить, что все специальные пенсии индексируют по специальным законам. Следовательно, те, кто и так получают высокие выплаты, повышение не получат.

Как ранее писал OBOZ.UA, Одесский окружной административный суд удовлетворил иск бывшего замруководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области Николая Рашкова. 2 января 2025 года ему назначили пенсию задним числом, начиная с июня 2023 года (на тот момент ему было 39 лет). Благодаря статусу лица с инвалидностью Рашков будет получать прокурорскую пенсию, имея всего 15 лет и 6 месяцев прокурорского стажа.

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