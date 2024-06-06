Любой украинец может увеличить себе пенсию на 50%: вот что нужно сделать

В Украине можно увеличить размер будущей пенсии на более чем 50%. Для этого необходимо выйти на пенсию позже. Если добровольно не оформлять выплату в 60 лет, а дождаться возраста в 65 лет и 7 месяцев, прибавка будет в размере 50%.

Это следует из 29-й статьи Закона "Об общеобязательном пенсионном страховании". Согласно закону, если украинец самостоятельно принимает решение выйти на пенсию позже, его выплату увеличат на определенный процент. Так:

если отсрочить пенсию на период до пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты увеличат на 0,5%;

если отсрочить пенсию на период от пяти лет – за каждый месяц без пенсии размер выплаты увеличат на 0,75%.

То есть украинец, который выйдет на пенсию на 5 лет и 7 месяцев позже, сможет получить прибавку к пенсии в размере около 50%. Допустим, если по формуле вы заработали на пенсию в размере 5 тыс. грн, решили продолжить работать и обратитесь за выплатой в 65 лет и 7 месяцев, ваша пенсия составит уже 7,5 года.

Средняя пенсия с начала года выросла с 5,3 до 5,7 тыс. грн (последние данные за апрель). На самом же деле средняя пенсия не показывает реальную картину. Во-первых, выплаты сильно отличаются в зависимости от региона. Если в Киеве пенсионеры в среднем получают 7848 грн, то в Тернопольской области – всего 4399 грн.

Из общего числа пенсионеров (10,1 млн) больше всего получающих до 3000 грн (2,72 млн человек, или 26,84%). Еще 17,2% пенсионеров (1,7 млн человек) получают пенсию от 3 до 4 тыс. грн. То есть 44% пенсионеров имеют пенсию в размере до 4 тыс. грн.

Если же учесть и получающих до 5 тыс. грн, то такая выплата у 62,6% украинцев на пенсии.

Таким образом, большинство украинских пенсионеров не имеют средней пенсии в 5,7 тыс. грн. Ее рассчитывают как среднее арифметическое, а не среднюю медианную, которая показывала бы, какую пенсию получают большинство украинцев. И эта цифра была бы значительно меньше 5,7 тыс. грн.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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