Литва запретит россиянам высаживаться из поездов в Калининград: также закроют ряд пунктов пропуска

Правительство Литвы приняло решение закрыть с 1 марта пограничные пункты пропуска на границе с Беларусью "Лаворишкес" (Котловка на белорусской стороне) и "Райгардас" (Привалка). Кроме того, пассажирам поезда, который движется в Калининградскую область РФ через Литву, запретят высаживаться на своей территории.

Как сообщает "Интерфакс", в Беларусь продолжат работать два пункта пропуска - "Мядининкай" (Каменный Лог с белорусской стороны) и "Шальчининкай" (Бенякони). Летом прошлого года Литва закрыла еще два пограничных пункта - "Шумскас" и "Тверячюс".

Правительство Литвы также согласилось ограничить посадку и высадку пассажиров на железнодорожном пограничном пункте Кена. Аналогичное предложение касается ж/д погранпункта Кибартай (Чернышевское) на границе Литвы с Калининградской областью РФ. Это решение принято, поскольку на этих пропускных пунктах в Литве высаживаются люди, следующие транзитными поездами в Калининградскую область и обладающие визами стран Евросоюза.

Ранее Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что в Кене высаживаются или садятся на поезда порядка 13 тыс. человек в год. Кроме того, литовское правительство приняло решение прекратить проезд пешеходов и велосипедистов через пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай", а также постепенно сократить количество разрешений, выдаваемых белорусским и литовским перевозчикам, осуществляющим регулярные международные пассажирские перевозки автобусами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Совет ЕС одобрил предложение сделать Украину частью роуминговой зоны Европейского Союза. Теперь Украина должна полностью адаптировать законодательство в сфере мобильной связи к европейским нормам. После этого Совет ЕС сможет окончательно утвердить членство страны в роуминговой зоне ЕС.

Если это произойдет, то украинцам в Европе не придется платить за роуминг. С 2017 года такое правило действует между странами ЕС. К примеру, поляк может пользоваться своим телефоном в Германии с теми же условиями и тарифами, как дома.

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