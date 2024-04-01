Судьям – 100 тыс. грн, рядовым пенсионерам – четыре: как в Украине насчитывают пенсии и почему такая большая разница

В Украине действующая пенсионная система ограничивает размер выплат для всех, кроме судей. Если обычный украинец не имеет права получать даже заработанную пенсию, если ее размер выше 10 прожиточных минимумов, то у судей таких ограничений нет.

Их выплаты в среднем составляют более 100 тыс. грн, а в отдельных случаях могут быть на уровне даже более 200 тыс. грн. О перекосах пенсионной системы и разнице в выплатах между судьями и простыми украинцами читайте в материале OBOZ.UA.

Самые большие и самые маленькие пенсии в Украине: что происходит

В прошлом году судья в отставке Владимир Соловьев прошел Верховный суд и добился своего: его пенсию повысят с учетом полной зарплаты действующего служителя Фемиды. В его родном суде в справке, которую бывший судья хотел использовать для перерасчета пенсии, указали зарплату до квалификационного оценивания, потому что Соловьев такой оценки не проходил. Но судья дошел до Верховного суда и свои права отстоял. Он имеет право на 86% зарплаты действующего судьи.

Служители Фемиды – богатейшие пенсионеры страны. Сейчас в среднем размер их выплат уже преодолел отметку в 100 тыс. грн. Хотя некоторые судьи получают даже больше. К примеру, председатель Верховного суда в отставке Ярослав Романюк в своей декларации за 2023 год указал пенсию в размере 2 937 027 грн. Это 244,7 тыс. грн в месяц.

То есть Романюк получает на заслуженном отдыхе как 50 обычных пенсионеров. Такая пропорция – результат разных правил расчета выплаты и создания отдельных, особых условий для судей. Обычный украинец больше 10 прожиточных минимумов получать не может. На сегодня это 23 610 грн. То есть, какую бы зарплату вы ни получали, закон запрещает вам получать пенсию, превышающую установленный лимит. Но только если вы не судья.

Конституционный Суд по просьбе Верховного суда признал антиконституционным ограничение размера денежного довольствия судей. "Материальное обеспечение судей после ухода их в отставку как составляющая их правового статуса является не личной привилегией, а средством конституционного обеспечения независимости судей, осуществляющих правосудие", – объясняют в решении КСУ.

В Украине из 10,5 млн пенсионеров выплату в менее чем 4 тыс. грн (расчеты по мартовской индексации) получают 5,35 млн человек. То есть больше половины украинских пенсионеров на заслуженном отдыхе получают даже меньше 4 тыс. грн. Большинство украинцев на пенсии получают гораздо меньше средней выплаты в 5,3 тыс. грн. Меньше 5 тыс. грн пенсии получают 6,9 млн человек.

С 2021 года пенсия судьи в отставке выросла с 67,9 тыс. до 99,8 тыс. грн (по состоянию на январь 2024-го). За этот же период средняя выплата рядового пенсионера увеличилась с 3,5 тыс. до 5,3 тыс. грн. Такой значительный разрыв между средней выплатой и выплатой судьи объясняется не только отсутствием ограничений у служителей Фемиды. Главная причина – разные правила расчета. Так, минимальная пенсия судьи – 50% от зарплаты. А если стаж больше 20 лет, то за каждый последующий год работы пенсия увеличивается на 2%. Максимальный размер выплаты не может быть больше 90% зарплаты судьи. Чтобы получить 90%, нужно работать судьей 40 лет.

В то же время пенсия обычного украинца считается по формуле, предусматривающей, что средняя зарплата за три года умножается на стаж в годах, на 1% и соотношение собственной зарплаты к средней.

На какую пенсию могут рассчитывать судья и обычный украинец, если у них одинаковые зарплата и стаж

В прошлом году судья Хозяйственного суда Закарпатья в среднем получал зарплату в размере 106,3 тыс. грн. Допустим, что судья этого суда уходит в отставку со стажем в 31 год. У него будет право на выплату в размере 72% от зарплаты. То есть 76,5 тыс. грн.

Обычный украинец, которому не посчастливилось поработать судьей, даже со стажем в 31 год и зарплатой в 106,3 тыс. грн сможет получать пенсию в размере 23 610 грн из-за ограничений. Если бы ограничение в 10 прожиточных минимумов не действовало, то с действующей формулой размер выплаты для такого украинца достигал бы 27 386 грн. То есть судья и, например, инженер с одинаковыми зарплатами и одинаковым стажем могут получать не просто разные пенсии. Разница – в 2,8 раза.

Украинец, даже имея вдвое больше стажа, не может претендовать на 72% своего привычного заработка. С действующей формулой расчета такая выплата практически недостижима. Как пояснили OBOZ.UA в ПФУ, с точки зрения закона судьи пенсии не получают, вместо этого им платят "пожизненную выплату". Судью решением Высшего совета правосудия отправляют в отставку и назначают ему пожизненную выплату.

Заместитель министра соцполитики Дарья Марчак рассказала OBOZ.UA: сейчас рассматривают вариант изменения пенсионной системы, однако главная задача – сделать равные правила для тех, кто выходит на заслуженный отдых в разные годы.

"Первая задача – сделать так, чтобы размер пенсии у двух лиц, имеющих одинаковые пенсионные права, но вышедших на пенсию в разные годы, был одинаковым. Вторая – постепенно компенсировать обесценивание пенсий, которое произошло у пенсионеров, вышедших на пенсию давно. Третья – существенно упростить пенсионную систему, сделать ее справедливой, прозрачной, понятной людям", – пояснила Марчак.

Пенсия судей обходится ПФУ всего в 375,7 млн грн. В то же время расходы на назначенные пенсии составляют более 56,6 млрд грн. То есть в масштабах более чем 10 млн пенсионеров расходы на несколько тысяч судей значительно на ситуацию не влияют. Однако старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко считает, что такой размер выплаты судьям нарушает принцип социальной справедливости. "Конечно, судьи везде получают хорошие пенсии. Но такой разрыв и без войны был вопиющим", – добавляет эксперт.

Проблему низких пенсий невозможно решить без разрешения экономических проблем. Соотношение работающих к пенсионерам для того, чтобы солидарная пенсионная система надежно работала, должно быть один пенсионер к двум работающим. В Украине же один работающий, платящий взнос в Пенсионный фонд, содержит одного пенсионера. Такая пропорция обеспечить достойный уровень выплат не может.