Кто в Украине не может получать пенсию менее 8000 грн: объяснение ПФУ

В Украине определены категории граждан, для которых пенсия не может быть ниже 8 тысяч гривен. К ним относятся чернобыльцы, включая людей с инвалидностью и ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Видео дня

Об этом пишет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Согласно постановлениям, размер пенсии для отдельных групп лиц не может быть ниже 8 тысяч гривен. Это, в частности, касается пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Для граждан, ставших инвалидами из-за травм или заболеваний, вызванных Чернобыльской катастрофой, установлены специальные минимальные пенсии. А именно:

люди с инвалидностью первой группы: 8187 гривен;

люди с инвалидностью второй группы: 6549 гривен;

люди с инвалидностью третьей группы: 5048 гривен;

дети с инвалидностью: 5048 гривен.

Для чернобыльцев, участвовавших в ликвидации последствий аварии, пенсии рассчитываются по процентному отношению к средней заработной плате по стране:

люди с инвалидностью первой группы получают 100% от средней зарплаты (13,376 гривен);

от средней зарплаты (13,376 гривен); люди с инвалидностью второй группы – 80% средней зарплаты (10,7 тысячи гривен);

средней зарплаты (10,7 тысячи гривен); люди с инвалидностью третьей группы – 60% от средней зарплаты (8,025 гривен).

Несмотря на эти повышения для определенных категорий, общий уровень пенсионных выплат в Украине остается достаточно низким. На сегодня средняя пенсия в Украине составляет около 5 810 гривен. Однако даже лица с 35 годами страхового стажа не могут рассчитывать на эту среднюю сумму, поскольку реальные пенсионные выплаты зачастую значительно ниже.

Целью введения таких правил является уменьшение социального неравенства среди пенсионеров и улучшение финансового обеспечения наиболее уязвимых групп населения. С одной стороны эти изменения способствуют повышению достоинства жизни чернобыльцев и ликвидаторов аварии, получающих значительную компенсацию за свои страдания. С другой стороны реальная ситуация с пенсиями в Украине свидетельствует о необходимости дальнейших реформ для обеспечения справедливого пенсионного обеспечения для всех граждан.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине увидеть ориентировочный размер своей будущей пенсии можно даже за десятки лет до достижения пенсионного возраста. На сайте ПФУ можно воспользоваться пенсионным калькулятором и получить просчет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!