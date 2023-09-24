Кто из украинцев может получить доплату в 25% к пенсии

Пенсия для участников боевых действий должна составлять не менее 210% прожиточного минимума, что в 2023 году составляет 2 093 грн, и включать все надбавки. Согласно действующему законодательству, лица со статусом участника боевых действий могут получить доплату к пенсии в размере всего 25% прожиточного минимума.

То есть, участники боевых действий имеют право на доплату к пенсии в размере 25% прожиточного минимума. Об этом говорится в материале "На пенсии".

При этом доплату могут быть установлены независимо от вида пенсии. Согласно размеру прожиточного минимума в 2023 году – 2 093 гривны – размер надбавки для лиц со статусом УБД составит 523,25 гривны. Эта доплата предусмотрена Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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К тому же, согласно постановлению Кабинета министров "Об установлении ежемесячного государственного адресного пособия к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий" №656 от 28 июля 2010 года (в редакции от 16 июля 2021 года) участники боевых действий должны получать пенсию со всеми надбавками, размер которой не должен быть ниже 210% прожиточного минимума – 4 395,30 грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, выплату пенсии могут остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев. Чтобы этого избежать, нужно хотя бы раз в указанный период провести транзакцию своей пенсионной картой.

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