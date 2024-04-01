Путинская "элита" покупает люксовые иномарки, несмотря на санкции. Расследование

После начала полномасштабного вторжения России в Украину бренды элитных авто публично и официально ушли из страны. Однако это не помешало российской "элите" продолжать покупать не просто дорогие иномарки – а их новейшие модели.

К примеру, чеченский лидер Рамзан Кадыров смог обновить автопарк самыми дорогими "немцами", сообщает журналист Михаил Ткач. В частности, летом 2022 года Mercedes выпустил новую редкую бронированную модель S-класса – которую практически сразу купил Кадыров.

"Стоит такой автомобиль около 700 тыс. евро. Таких авто мало, купить сложно. В продажу такой Mercedes попал летом 2022 года и, к примеру, в Украину его могли доставить только осенью. Но у подсанкционного едва ли не во всем цивилизованном мире Кадырова роскошный новый броневик был уже в декабре-2022", – говорится в расследовании.–

В свою очередь, подчеркивается, семья одного из самых богатых кремлевских олигархов Андрея Гурьева, ездит на новом, выпущенном в 2023 году Rolls-Royce Phantom за 1,3 млн долларов. А в конце 2022 года для семьи олигарха была куплена такая же машина того же года выпуска за более 1 млн долларов.

В то же время, акционерное общество другого кремлевского олигарха – Дмитрия Пумпянского – приобрело новый Mercedes Maybach 2023 выпуска за 700 тыс. евро. Ткач отметил, что этот автомобиль отсутствует в базах американской компании, специализирующейся на торговых данных Importgenius, поэтому завезти в РФ его могли непрозрачным и неофициальным способом.

Всего же, отмечается,после введения санкций и ухода автокомпаний из России, новые элитные авто продолжают тысячами ввозить в страну. К примеру:

Lexus LX 600 2022 года в максимальной комплекатции, принадлежащийй управлению Минобороны РФ;

Toyota Land Cruiser 300 2022 года, принадлежащий ФСБ;

Mercedes-Benz S-Klasse 2022 года, приобретенный в апреле 2023-го, ездящий по Москве с кортежем ФСО, зарегистрированный на Евгения Слижова, 35-летний сын которого является действующим сотрудником ФСБ РФ;

17 июля 2023 года в РФ завезли новый "Тойота Ленд Крузер", который зарегистрирован на компанию "Аэроскан", изготавливающей БПЛА "Ланцет".

"По крайней мере, 2 новых авто заехали в Россию в 2022-23 годах для государственного Газпромбанка, который считается "кошельком" Путина. А еще целый ряд новых автомобилей, стоимостью более 100 тыс. долларов, похоже, имеющих отношение к правительственным кортежам, номерные знаки которых отсутствуют в базах. И десятки элитных авто, которые для сокрытия настоящих владельцев зарегистрированы на лизинговые компании, находятся в аренде или имеют номерные знаки-прикрытия", – говорится в материале.

Как элитные авто попадают в Россию

Всего же, подчеркивается, с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2023-го в Россию официально завезено 763 "Мерседесов" премиум-класса. А кроме того:

49 "Майбахов";

32 "Бентли";

27 "Ламборгини";

302 "Ренж Ровера";

199 "Ленд Крузеров;"

89 "Порше";

3 "Астон Мартина".

Едут же элитные авто в Россию через разные страны. В частности:

ОАЭ;

Турцию;

Китаяй;

Гонконг;

Кыргызстан;

Корею;

Беларусь.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, почти за 2 года полномасштабной войны Россия потратила половину денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) – главного источника ресурсов на черный день. По итогам 2023 года из ФНБ было потрачено почти 4 трлн рублей, и теперь в его так называемой ликвидной части (накопления в валюте и золоте, которые легко потратить в случае необходимости) осталось только 5 триллионов.

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