Кремль хочет "разорвать" энергосистему Украины: ударами планируют отрезать левый берег от правого

Россия пытается разорвать единую энергосистему Украины, в частности отрезать левый берег от правого и изолировать Одесский регион, чтобы погрузить страну в хаос и заставить общество давить на власть. Каждый новый удар по инфраструктуре ухудшает состояние энергосистемы, уменьшает доступные мощности и повышает риски длительных отключений. Однако украинцев просят не поддаваться панике.

Видео дня

Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии СМИ. По словам эксперта, Россия действует системно и последовательно, реализуя сценарий, который был прогнозирован еще осенью.

Ключевая задача агрессора – это подорвать стабильность энергоснабжения в масштабах всей страны. "Они это делают для того, чтобы дестабилизировать всю энергетическую систему, чтобы люди остались без тепла и без электроэнергии и чтобы в стране возник хаос", – объяснил Омельченко.

В условиях зимы отсутствие света и тепла превращается не просто в бытовую проблему, а в фактор выживания. Именно на это и рассчитывает Кремль, пытаясь создать социальную напряженность и массовое недовольство.

Энергетический террор, по оценке эксперта, имеет политический подтекст, ведь Москва стремится заставить украинцев давить на власть с требованием "договариваться" и идти на уступки России.

"Речь идет о политической дестабилизации, чтобы люди начали давить на власть и заставили ее идти на те условия, которые Путин пытается навязать", – подчеркнул Омельченко.

По словам специалиста, состояние энергосистемы Украины действительно остается сложным. Каждая новая атака РФ уменьшает запас прочности и усложняет работу энергетиков. "С каждым ударом ситуация ухудшается. Нам очень не хватает мощностей, и это объективная реальность", – признал Омельченко.

В то же время он подчеркнул, что нынешние действия России полностью соответствуют сценарию, который был прогнозирован еще несколько месяцев назад, – попытка разорвать энергетическую систему на части и создать локальные коллапсы. "Нельзя поддаваться призывам к хаосу, панике, перекрытиям или согласию на капитуляцию. Капитуляция будет означать еще больше жертв", – предостерег Омельченко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за зимней непогоды и российских обстрелов в Украине участились отключения электроэнергии. Но из-за разной степени повреждения сетей и невозможности в отдельных случаях равномерно распределить электроэнергию, ограничения применяются в разном объеме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!