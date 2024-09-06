Коррупция в Минэнергетики: ​суд отпустил советника министра энергетики без меры пресечения

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не применил никакой меры к советнику министра энергетики Германа Галущенко Максиму Немчинова. Который ранее был заместителем министра. Немчинова, а также бывшего нардепа-регионала Владимира Вечерко подозревают в организации злоупотреблений почти на 12 млн грн при продаже угля.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он отметил:

решение приняла следственный судья ВАКС Лариса Задорожная;

"похоже, она сочла и подозрение необоснованным";

ее решение уже обжаловали в Апелляционную палату ВАКС.

"НАБУ и САП подозревают Немчинова и экс-нардепа Владимира Вечерко в организации злоупотреблений почти на 12 млн грн при продаже угля. Вместе с ними подозревают эксдиректора госпредприятия "Укруголь" Виталия Зюзько", – говорится в сообщении.

Журналист отметил: по версии следствия, в конце июля 2022 года "из-за военных действий рынок угля в Украине был ограничен". Поэтому ради устойчивого прохождения отопительного сезона 2022/2023 Кабмин обязал "Укруголь" поставлять энергоноситель только определенным производителям электроэнергии – в частности, государственному ПАО "Центрэнерго".

"Несмотря на такие ограничения, Вечерко (владелец ООО "Интербис") в сговоре с Немчиновым склонил Зюзько к продаже угля его компании, которая к тому же имела более 50 млн грн задолженности перед ГП "Укруголь". В результате "Укруголь" поставило частной компании почти 24 тыс. тонн сырья, которое и перепродала с избытком почти в 20 млн грн. В то же время "Центрэнерго" недополучило 12,5 тыс. тонн угля и было вынуждено выкупить его в октябре 2022 года по значительно более высокой цене, переплатив почти 12 млн грн", – рассказал Новиков.

Максим Немчинов в течение 20 лет работал в энергетической отрасли. В том числе, занимал должности в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, включая государственного секретаря, замминистра и советника министра. Заместителем министра Немчинов был с июля 2020-го по декабрь 2021 года. В должности замминистра работал над разработкой Концепции реформирования угольной отрасли.

Владимир Вечерко был депутатом Верховной Рады 7-го созыва. Он прошел тогда в парламент по спискам "Партии регионов". Это была третья и последняя каденция Вечерко в качестве народного депутата. Тот созыв был распущен летом 2014 года. В свое время Вечерко был первым заместителем председателя комитета по вопросам строительства, градостроительства, ЖКХ и региональной политики Верховной Рады.

Виталий Зюзько стал руководителей "Укругля" в июле 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в деле о масштабных махинациях с паспортами и другими документами, которые нанесли 450 млн грн убытков государственному полиграфкомбинату "Украина", Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о подозрении двум пособникам главного фигуранта. Они помогли привлечь подконтрольную бывшему руководителю предприятия Максиму Степанову эстонскую компанию к поставкам материалов для изготовления бланков различных документов.

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