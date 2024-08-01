УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Кому в Украине предлагают от 100 тыс. грн зарплаты: названы самые высокооплачиваемые вакансии

Александр Литвин
Личные финансы
2 минуты
4,7 т.
В каких городах самая большая зарплата в Украине

В Украине зарплату от 100 тыс. грн получают руководители отделов, военные, а также программисты. На популярных кадровых площадках всего до 300 вакансий с зарплатой от 100 тыс.

Видео дня

Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Руководитель отдела продаж в автокомпании 162 000 – 285 000 грн. Заработная плата в среднем от 162000 до 285000 гривен. Работать можно дома. "Полностью автоматизированный отдел продаж, позволяющий управлять им находясь где угодно. Возможность карьерного роста. Возможность влиять на свой доход и реализовать свои идеи", - говорится в объявлении.

Обязанности:

  • Планирование продаж;
  • Управление и найм руководителей;
  • Обучение и мотивация команды;
  • Анализ характеристик;
  • Планирование роста продаж

Среди требований: ориентированность на результат работы, а не на процесс, стремление учить других, делиться опытом, опыт работы директором по продажам.

Главный сержант противотанкового отделения 50000 – 120000 грн. Среди задач: выполнение боевых заданий во время боевых действий или тренировочных учений, управление вверенным личным составом. "Воплощение мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины. Поддержка и обслуживание штатного оружия. Прохождение учебных программ по расписанию батальона", - говорится в объявлении.

Среди требований:

  • Возраст до 50 лет
  • Звание начиная от "младший сержант"
  • Состояние здоровья, позволяющее выполнять задачи без потери физической формы
  • Запрет на употребление алкоголя и наркотических веществ
  • Физическая выносливость и готовность к активным физическим действиям
  • Умение управлять людьми и смелость брать на себя ответственность

JavaScript Game Developer (HTML5, Middle Level, в GameDev) Qumaron 80 000 – 120 000 грн. Необходимые навыки:

  • Опыт работы с сборщиками (webpack)
  • Базовые навыки работы в Photoshop
  • Опыт работы с Unity

Кандидатам предлагают проекты в GameDev, финансовый рост, оплачиваемые отпуска и больничные. Обязанности:

  • Уверенные знания JavaScript (ES6, ООП)
  • Знание HTML5/CSS3
  • Опыт работы с Canvas, Phaser, Pixi и другими JavaScript движками и библиотеками для GameDev
  • Понимание принципов клиент-серверной архитектуры, SOLID и паттернов проектирования Опыт работы в игровых проектах (интерфейсы, эффекты в том числе)
  • Опыт разработки браузерных игр
  • Опыт в интеграции API соцсетей, платежных и аналитических систем
  • Технический уровень знания английского языка

Head of marketing – 220 000 – 360 000 грн. Среди обязанностей: разрабатывать и реализовать целостную маркетинговую стратегию для стимулирования роста по всем каналам (рынки, DTC, социальная коммерция), развивать команду, управлять социальными медиа.

Среди задач: создавать и расширять присутствие в социальных сетях (Instagram, YouTube, TikTok), создавать контент совместно с командой.

Генерировать трафик: направлять инициативы по увеличению трафика по разным каналам, включая Meta (реклама в Facebook/Instagram), аффилированный маркетинг, SEO и платную рекламу, внедрять процессы: создавать и совершенствовать маркетинговые процессы и рабочие процессы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили народному депутату от "Слуги народа" Николаю Задорожному о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета в Сумской области и организации ее получения. Сумма отката составила 3,4 млн. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!