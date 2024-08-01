Кому в Украине предлагают от 100 тыс. грн зарплаты: названы самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине зарплату от 100 тыс. грн получают руководители отделов, военные, а также программисты. На популярных кадровых площадках всего до 300 вакансий с зарплатой от 100 тыс.

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Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Руководитель отдела продаж в автокомпании 162 000 – 285 000 грн. Заработная плата в среднем от 162000 до 285000 гривен. Работать можно дома. "Полностью автоматизированный отдел продаж, позволяющий управлять им находясь где угодно. Возможность карьерного роста. Возможность влиять на свой доход и реализовать свои идеи", - говорится в объявлении.

Обязанности:

Планирование продаж;

Управление и найм руководителей;

Обучение и мотивация команды;

Анализ характеристик;

Планирование роста продаж

Среди требований: ориентированность на результат работы, а не на процесс, стремление учить других, делиться опытом, опыт работы директором по продажам.

Главный сержант противотанкового отделения 50000 – 120000 грн. Среди задач: выполнение боевых заданий во время боевых действий или тренировочных учений, управление вверенным личным составом. "Воплощение мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины. Поддержка и обслуживание штатного оружия. Прохождение учебных программ по расписанию батальона", - говорится в объявлении.

Среди требований:

Возраст до 50 лет

Звание начиная от "младший сержант"

Состояние здоровья, позволяющее выполнять задачи без потери физической формы

Запрет на употребление алкоголя и наркотических веществ

Физическая выносливость и готовность к активным физическим действиям

Умение управлять людьми и смелость брать на себя ответственность

JavaScript Game Developer (HTML5, Middle Level, в GameDev) Qumaron 80 000 – 120 000 грн. Необходимые навыки:

Опыт работы с сборщиками (webpack)

Базовые навыки работы в Photoshop

Опыт работы с Unity

Кандидатам предлагают проекты в GameDev, финансовый рост, оплачиваемые отпуска и больничные. Обязанности:

Уверенные знания JavaScript (ES6, ООП)

Знание HTML5/CSS3

Опыт работы с Canvas, Phaser, Pixi и другими JavaScript движками и библиотеками для GameDev

Понимание принципов клиент-серверной архитектуры, SOLID и паттернов проектирования Опыт работы в игровых проектах (интерфейсы, эффекты в том числе)

Опыт разработки браузерных игр

Опыт в интеграции API соцсетей, платежных и аналитических систем

Технический уровень знания английского языка

Head of marketing – 220 000 – 360 000 грн. Среди обязанностей: разрабатывать и реализовать целостную маркетинговую стратегию для стимулирования роста по всем каналам (рынки, DTC, социальная коммерция), развивать команду, управлять социальными медиа.

Среди задач: создавать и расширять присутствие в социальных сетях (Instagram, YouTube, TikTok), создавать контент совместно с командой.

Генерировать трафик: направлять инициативы по увеличению трафика по разным каналам, включая Meta (реклама в Facebook/Instagram), аффилированный маркетинг, SEO и платную рекламу, внедрять процессы: создавать и совершенствовать маркетинговые процессы и рабочие процессы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили народному депутату от "Слуги народа" Николаю Задорожному о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета в Сумской области и организации ее получения. Сумма отката составила 3,4 млн. грн.

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