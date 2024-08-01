Кому в Украине предлагают от 100 тыс. грн зарплаты: названы самые высокооплачиваемые вакансии
В Украине зарплату от 100 тыс. грн получают руководители отделов, военные, а также программисты. На популярных кадровых площадках всего до 300 вакансий с зарплатой от 100 тыс.
Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Руководитель отдела продаж в автокомпании 162 000 – 285 000 грн. Заработная плата в среднем от 162000 до 285000 гривен. Работать можно дома. "Полностью автоматизированный отдел продаж, позволяющий управлять им находясь где угодно. Возможность карьерного роста. Возможность влиять на свой доход и реализовать свои идеи", - говорится в объявлении.
Обязанности:
- Планирование продаж;
- Управление и найм руководителей;
- Обучение и мотивация команды;
- Анализ характеристик;
- Планирование роста продаж
Среди требований: ориентированность на результат работы, а не на процесс, стремление учить других, делиться опытом, опыт работы директором по продажам.
Главный сержант противотанкового отделения 50000 – 120000 грн. Среди задач: выполнение боевых заданий во время боевых действий или тренировочных учений, управление вверенным личным составом. "Воплощение мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины. Поддержка и обслуживание штатного оружия. Прохождение учебных программ по расписанию батальона", - говорится в объявлении.
Среди требований:
- Возраст до 50 лет
- Звание начиная от "младший сержант"
- Состояние здоровья, позволяющее выполнять задачи без потери физической формы
- Запрет на употребление алкоголя и наркотических веществ
- Физическая выносливость и готовность к активным физическим действиям
- Умение управлять людьми и смелость брать на себя ответственность
JavaScript Game Developer (HTML5, Middle Level, в GameDev) Qumaron 80 000 – 120 000 грн. Необходимые навыки:
- Опыт работы с сборщиками (webpack)
- Базовые навыки работы в Photoshop
- Опыт работы с Unity
Кандидатам предлагают проекты в GameDev, финансовый рост, оплачиваемые отпуска и больничные. Обязанности:
- Уверенные знания JavaScript (ES6, ООП)
- Знание HTML5/CSS3
- Опыт работы с Canvas, Phaser, Pixi и другими JavaScript движками и библиотеками для GameDev
- Понимание принципов клиент-серверной архитектуры, SOLID и паттернов проектирования Опыт работы в игровых проектах (интерфейсы, эффекты в том числе)
- Опыт разработки браузерных игр
- Опыт в интеграции API соцсетей, платежных и аналитических систем
- Технический уровень знания английского языка
Head of marketing – 220 000 – 360 000 грн. Среди обязанностей: разрабатывать и реализовать целостную маркетинговую стратегию для стимулирования роста по всем каналам (рынки, DTC, социальная коммерция), развивать команду, управлять социальными медиа.
Среди задач: создавать и расширять присутствие в социальных сетях (Instagram, YouTube, TikTok), создавать контент совместно с командой.
Генерировать трафик: направлять инициативы по увеличению трафика по разным каналам, включая Meta (реклама в Facebook/Instagram), аффилированный маркетинг, SEO и платную рекламу, внедрять процессы: создавать и совершенствовать маркетинговые процессы и рабочие процессы.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили народному депутату от "Слуги народа" Николаю Задорожному о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета в Сумской области и организации ее получения. Сумма отката составила 3,4 млн. грн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!