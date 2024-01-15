Коллекционеры устроили "драку" за украинские 2 копейки: за монету заплатили больше 20 тысяч

На аукционе за 21 101 грн продали 2 украинские копейки. В процессе торгов было сделано 98 ставок. Такое желание заполучить монету обусловлено ее коллекционной особенностью – она отчеканена на заготовке под 10 копеек и вместо обычного серебристого имеет цвет "под золото".

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Прошли торги на специализированном ресурсе Violity. Как сообщил автор объявления:

изготовлена монета из алюминиевой бронзы;

весит она 1,7 грамма.

Находится монета в коллекционном состоянии. Реставрации не подвергалась.

Тем не менее, она имеет дефект: сверху ободок слишком массивный и выпирает. Тогда как к низу он истоньшается из-за чего монета выглядит как стесанная.

Какие особенности еще ценятся

Монеты на "чужих" заготовках высоко ценятся среди нумизматов. Дело в том, что такие копейки никогда не выпускались в промышленном масштабе, а потому являются очень очень редкими. К примеру, 10 копеек на заготовке под 1 копейку оценили за 29 000 грн.

Ценятся монеты и с другими особенностями. К примеру, с неправильным поворотом аверса к реверсу (лицевой стороны к обратной). В частности, такие 1 грн 2005 года оценили в 10 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, за 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить от 10 000 до 20 000 грн. Эту монету можно узнать по гладкому гурту без надписи.

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