Коллекционеры "подрались" за украинские 2 копейки: за монету заплатили больше 20 тысяч

Украинские 2 копейки 2010 года продали на аукционе за 21 101 грн. При этом в процессе торгов было сделано 98 ставок. Такое желание заполучить монету обусловлено ее коллекционной особенностью – она отчеканена на заготовке под 10 копеек и вместо обычного серебристого имеет цвет "под золото".

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Прошли торги на специализированном ресурсе Violity. Как сообщил автор объявления, находится монета в коллекционном состоянии. Реставрации не подвергалась.

Тем не менее, она имеет дефект: сверху ободок слишком массивный и выпирает. Тогда как к низу он истоньшается из-за чего монета выглядит как стесанная.

Изготовлена же монета из алюминиевой бронзы. А весит 1,7 грамма.

В целом же монеты на "чужих" заготовках высоко ценятся среди нумизматов. Дело в том, что такие копейки никогда не выпускались в промышленном масштабе, а потому являются очень очень редкими. К примеру, 10 копеек на заготовке под 1 копейку оценили за 29 000 грн.

В то же время, рассказал OBOZ.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, самостоятельно определить стоит ли имеющаяся монета каких-либо денег, вряд ли возможно. Дело в том, что часто коллекционной ее делает малозаметная мелкая деталь, которую могут заметить только специалисты. Поэтому лучше показать копейку специалистам.

Найти же их можно в тематических группах и пабликах в соцсетях. За сам же осмотр, по его словам денег никто не возьмет. Ведь "на 99% монета ничего не стоит".

Как сообщал OBOZ.UA, разбогатеть же на монетах времен СССР вряд ли удастся. Причина – большинство таких копеек, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых кошельках, ни что иное, как просто куски металла.

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