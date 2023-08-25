Коллекционеры охотятся на внешне обычные украинские монеты: такие копейки стоят тысячи

Украинцы могут заработать тысячи гривен, продав старые монеты, которые на первый взгляд кажутся самыми обычными. Тем не менее, некоторые особенности делают эти копейки очень желанными для коллекционеров – настолько, что они не жалеют за них тысячи гривен.

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К примеру, за 5000-7000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продать 25 копеек разновидности 5.1ДАг 1992 года. Ее отличают:

средний зуб тризуба – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкий, без насечек.

За около 1 500 грн можно продать 50 копеек 2001 года. Такая цена обусловлена малым тиражом, которым была выпущена эта монета. Он составил всего 5 000 единиц.

"Вероятность найти монету в обращении маловероятна. [Однако] На аукционах все же были единичные случаи, когда продавали 50 копеек 2001 года, найденные в обращении", – рассказывают специалисты.

А за 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на группе в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ценятся монеты и с другими особенностями. К примеру, выполненные на "чужих" заготовках. Дело в том, что такие копейки никогда не выпускались в промышленном масштабе, а потому являются очень очень редкими. К примеру, 2 копейки на заготовке под 10 копейки продали за 21 101 грн.