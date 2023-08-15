Коллекционеры охотятся на монеты, которые украинцы могут получить на сдачу: такие копейки стоят тысячи

Украинцы могут заработать тысячи гривен, продав старые монеты, которые можно получить на сдачу. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров, а потому те не жалеют денег на их покупку.

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К примеру, за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг, по данным ресурса "Монеты-ягодки", можно получить от 4 000 грн до 11 000 грн. Эту монету отличают:

средний зуб трезуба – он толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

Также ценятся 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг – за них могут заплатить от 10 000 до 20 000 грн. Эту монету тоже можно узнать по гладком гурте без надписи.

"На момент чеканки еще не было инструмента для нанесения надписи на группу. Поэтому эти гривни считаются "неоконченными", – отмечают специалисты.

За более чем 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года разновидности 2ИАм. Ее цена обусловлена малым тиражом – таких монет было отчеканено всего 5 000 штук.

Однако, несмотря на это, рассказывают специалисты, в обороте найти такую монету можно. Однако, если она сильно повреждена, заплатят за нее меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и некоторые 25 копеек. К примеру, монету разновидности 4 БАм "Английский чекан" оценили в 10 501 грн.

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