Кого работодатели ищут чаще всего: украинцам рассказали о самых популярных профессиях

На украинском рынке труда наибольший спрос сосредоточен на рабочих профессиях: водителях, швеях, слесарях, операторах котельных, подсобных рабочих и уборщиках. Именно эти специальности формируют основу почти 204 тысяч вакансий, что свидетельствует об острой потребности экономики в практических и простейших профессиях.

Об этом сообщает Государственная служба занятости. В общей сложности в прошлом году эти три направления объединили почти 204 тысячи вакансий, тогда как работу на них искали около 190 тысяч человек.

В эту группу входит 1367 профессий, и именно она остается одной из ключевых для промышленности, строительства и сферы услуг. За год Государственная служба занятости предлагала здесь 57 тысяч вакансий, тогда как количество соискателей составляло около 47 тысяч человек.

Самая популярная профессия у работодателей – швея, таких вакансий открывали 5,8 тысячи раз. Далее по количеству предложений следуют слесари-ремонтники (3,5 тыс.) и электромонтеры по ремонту и обслуживанию оборудования (около 2,7 тыс.).

Также работодатели активно искали пекарей, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту домов, электрогазосварщиков, слесарей-сантехников и специалистов по ремонту колесных транспортных средств. Спрос со стороны соискателей работы в целом соответствовал структуре вакансий.

Чаще всего украинцы интересовались работой швеи (5,2 тыс. запросов), слесаря-ремонтника (2,7 тыс.) и пекаря (свыше 2,2 тыс.). Среди популярных также были маляры, портные, электрогазосварщики и работники по обслуживанию зданий.

Абсолютным лидером по количеству предложений стала должность водителя автотранспортных средств – около 18 тысяч вакансий. Значительный спрос фиксировался также на операторов котельных (11,5 тыс.) и машинистов и кочегаров котельных (более 10 тыс.).

Среди других востребованных профессий – трактористы, операторы автозаправочных станций, операторы станков с программным управлением, токари. Соискатели работы наиболее интересовались вакансиями водителей (15 тыс. запросов), операторов котельных (8,5 тыс.) и машинистов и кочегаров котельных (6,7 тыс.).

Стабильный интерес сохранялся также к профессиям тракториста, лаборанта химического анализа, машиниста насосных установок, дорожного рабочего и оператора АЗС. Раздел простейших профессий насчитывает 502 позиции. За год работодатели подали более 69 тысяч вакансий, тогда как работу в этом сегменте искали 74 тысячи человек, что свидетельствует о конкуренции между соискателями.

Наибольший спрос у работодателей был в подсобных рабочих – более 19 тысяч вакансий. Второе место заняли уборщики служебных помещений (около 12 тыс.), третье – грузчики (около 4,9 тыс.).

Также стабильно востребованными оставались дворники, укладчики-упаковщики, сторожа, рабочие по благоустройству и кухонные рабочие. Со своей стороны, искатели работы чаще всего мониторили вакансии подсобных рабочих (25 тыс. запросов) и уборщиков служебных помещений (более 14 тыс.). Высоким оставался интерес и к профессиям укладчика-упаковщика, сторожа, дворника, грузчика и кухонного рабочего.

