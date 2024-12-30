Каждый украинский может повлиять на размер будущей пенсии: как это сделать

Каждый украинец может влиять на размер своей будущей пенсии, работая официально и контролируя уплату единого социального взноса (ЕСВ).

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Об этом пишет Министерство социальной политики Украины. Пенсионное обеспечение является важной частью социальной системы Украины, но размер пенсионных выплат зависит не только от государства, но и от активности самих граждан.

Как официальная работа влияет на пенсию

Официальная занятость гарантирует, что работодатель платит за работника налоги и ЕСВ. Эти средства поступают в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и формируют "пенсионные баллы", которые определяют размер будущей пенсии. выше будут выплаты.

Согласно отчету ПФУ за девять месяцев 2024 года, более 57 тысяч рабочих мест вышли из тени, что дало дополнительные 97 миллионов гривен взносов в Пенсионный фонд. кто еще работает.

Почему важно иметь официальный стаж

Один из главных факторов, который влияет на размер пенсии, – это продолжительность страхового стажа. Каждый год официальной работы добавляет к общему стажу, который учитывается при расчете пенсии.

Отсутствие официального стажа также создает риск остаться только с социальной помощью, которая значительно меньше минимальной пенсии и не обеспечивает достойного уровня жизни.

Как контролировать уплату ЕСВ

Украинцы могут самостоятельно проверять, платит ли работодатель взносы в Пенсионный фонд. Для этого достаточно воспользоваться онлайн-порталом Пенсионного фонда, где можно увидеть историю уплаты взносов и количество накопленных "пенсионных баллов". работник теряет пенсионные права.

Помимо официальной занятости, важную роль в формировании будущей пенсии играют дополнительные накопления.

негосударственные пенсионные фонды: эти инструменты позволяют накапливать средства, которые можно использовать на пенсии;

эти инструменты позволяют накапливать средства, которые можно использовать на пенсии; депозиты и другие финансовые инструменты: они могут стать резервом покрытия расходов в будущем.

Чем раньше начать накопление, тем больше будет на пенсии, кроме формирования пенсионных прав.

защита трудовых прав, в том числе оплата больничных, декретных и отпусков;

возможность получать кредиты и участвовать в государственных программах поддержки;

социальные гарантии в случае утраты трудоспособности

Отказ от "теневых" договоренностей с работодателем – это не только ответственность, но и вклад в финансовое будущее. Украинцы должны понимать, что их будущее зависит от действий в настоящем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине право на двойной страховой стаж имеют работники, работающие во вредных, опасных или экстремальных условиях. За каждый год такой работы в стаж засчитывается два года, что позволяет раньше выйти на пенсию или получить другие социальные гарантии.

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