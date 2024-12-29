Некоторые украинцы имеют право на двойной страховой стаж: какие условия и как оформить

В Украине право на двойной страховой стаж имеют работники, работающие во вредных, опасных или экстремальных условиях. За каждый год такой работы в стаж засчитывается два года, что позволяет раньше выйти на пенсию или получить другие социальные гарантии.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. Двойной страховой стаж – один из механизмов социальной защиты в Украине, который позволяет работникам, работающим в тяжелых, вредных или экстремальных условиях, раньше выходить на пенсию.

Согласно действующему законодательству, за каждый год работы в определенных условиях в общий страховой стаж засчитываются два года. Такая система позволяет компенсировать сложные условия труда, одновременно сокращая период, необходимый для получения права на пенсионное обеспечение.

Кому начисляется двойной стаж

Согласно статье 24 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на двойной стаж имеют работники ряда категорий. Основные категории:

Работники в особо вредных условиях:

условиях: работа с высокими уровнями шума, вибрации;

воздействие токсических веществ или радиации;

специальности в тяжелой промышленности, например металлургии, химическом производстве.

Подземные работы:

рабочие шахт и рудников;

работники метрополитенов;

те, кто занимается строительством или обслуживанием подземных коммуникаций.

Работники в сложных климатических условиях:

Крайний Север, высокогорье и другие регионы с неблагоприятным климатом.

Отдельные категории военнослужащих:

участники боевых действий, антитеррористических операций или других опасных задач.

военнослужащих: участники боевых действий, антитеррористических операций или других опасных задач. Медицинские работники:

врачи и медперсонал инфекционных больниц, психиатрических учреждений;

работники отделений интенсивной терапии

Моряки:

члены экипажей судов, работающих в специфических условиях длительных рейсов.

Ликвидаторы последствий чрезвычайных ситуаций:

участники ликвидации аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Как оформить двойной стаж

Для подтверждения права на двойной страховой стаж работник должен предоставить Пенсионному фонду соответствующие документы. Необходимые документы:

трудовая книжка с записями, подтверждающими занимаемую должность и периоды работы;

с записями, подтверждающими занимаемую должность и периоды работы; справки от работодателя, удостоверяющие специфику выполняемых работ;

удостоверяющие специфику выполняемых работ; выписки из нормативных актов или другие документы, если условия труда изменялись в течение периода работы.

Оформление двойного стажа требует тщательного соблюдения правил, поэтому важно хранить все документы, которые могут подтвердить характер работы. Двойной стаж позволяет работникам сократить срок достижения требуемого страхового стажа для оформления пенсии.

Например, если человек работал 10 лет во вредных условиях, в его стаж засчитывается 20 лет. Это позволяет выйти на пенсию и получить другие социальные гарантии.

Минимальный стаж для выхода на пенсию

В Украине минимальный страховой стаж для ухода на пенсию зависит от возраста и года выхода. В 2024 году для получения пенсии в 60 лет нужно иметь не менее 31 года стажа. Ежегодно этот показатель растет на 12 месяцев и к 2028 году составит 35 лет. Для тех, кто имеет меньше страхового стажа, пенсия может быть назначена позже:

в 63 года при наличии 24 лет стажа в 2027 году;

в 65 лет с минимальным стажем 15 лет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы могут самостоятельно увеличить свою будущую пенсию, работая официально и контролируя уплату единого социального взноса. Чем больше взнос и длительный стаж работы, тем выше будут пенсионные выплаты.

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