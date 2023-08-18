Какую пенсию получит украинец со средней и минимальной зарплатами: названы цифры 

Украинец, который платит взносы со средней зарплаты, на пенсии сможет получать выплату в размере около 29% привычного дохода. На данный момент это 4,5 тыс. грн. При этом тот украинец, который официально получает минимальную зарплату, получит пенсию в размере всего в 2093 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL, при этом для того, чтобы получать пенсию в размере 10 тыс. грн, официальная зарплата должна составлять 33,3 тыс. грн. Речь идет об официальном доходе, с которого платят взносы.

Пенсии смогут получить не все

В Украине как минимум каждый второй 60-летний не сможет выйти на пенсию в 60 лет уже через 4 года. Ежегодно требования для выхода на пенсию растут и с 2028-го они достигнут 35 лет стажа. Выполнить такую норму сможет в лучшем случае 50% украинцев.

На данный момент для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 30 лет стажа, в 63 года - от 20 до 30 лет стажа, в 65 лет – от 15 до 20 лет стажа.

Ежегодно требования растут на 12 месяцев. Такие нормы должны были подталкивать украинцев к официальному трудоустройству. Реформу приняли еще в 2017-м. Однако из-за коронавируса и полномасштабной войны часть украинцев по объективным причинам лишились возможности официально работать.

Сейчас украинцы в среднем выходят на пенсию, имея 32 года стажа. То есть уже через два года значительная часть пенсионеров не выполнит норму для выхода на пенсию вовремя. Критическим моментом станет 2028-й. Такие правила ввели для того, чтобы избежать общего повышения пенсионного возраста.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как происходит арест банковских счетов украинцев. Новые правила вступили в силу 6 мая.

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