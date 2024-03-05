Какую пенсию будут платить украинцу с минимальной зарплатой: назван размер будущей выплаты

В Украине с минимальной зарплатой в 7100 грн можно рассчитывать на пенсию в размере 2361 грн. Такая выплата возможна при наличии 35 лет стажа. Это минимальная пенсия.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Если ваша зарплата составляет 7100 тысяч гривен, но вместо 35 лет у вас всего 31 год стажа, то размер пенсии составляет те же 2361 грн. Причина: и в первом, и во втором случае расчетный размер пенсии меньше минимальной выплаты. Поэтому Пенсионный фонд будет платить минимальную пенсию в размере 2361 грн.

Отметим, в формуле расчета пенсии заработную плату за последние три года (нужно использовать данные ПФУ, отличные от данных Госстата) нужно умножать на отношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%. Средняя зарплата за последние три года составляет 13 547 грн.

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В этом году для того, чтобы получить пенсию в 60 лет, нужно иметь 31 год стажа. Уже в следующем году требования увеличат на 12 месяцев. Постепенно только имеющие 35 лет стажа смогут вовремя получать пенсию. Другим придется работать до 63 или даже 65 лет.

Эту норму ввели еще в 2017 году. Тогда на презентации, на которой присутствовал и OBOZ.UA, объяснили, что через 10 лет только 55% украинцев смогут выходить на пенсию в 60 лет. Другим придется работать дольше. Однако те прогнозы не учитывали, что уже через несколько лет часть украинцев потеряют работу сначала из-за пандемии, а затем – полномасштабной войны.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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