Какие гривни не примут обменники и банки: украинцам рассказали, что обязательно нужно проверить

В Украине банки, обменники, магазины и другие юрлица могут отказать в приеме некоторых гривневых купюр – и не понести за это наказания. Дело в том, что действующие правила позволяют им отказываться от банкнот, в частности, поврежденных огнем, водой, различными жидкостями или химикатами и т.д.

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Об этом рассказали в НБУ. Там отметили: также украинцам могут отказать в приеме купюр, площадь которых во время приема и обработки может стать меньше 55% их первоначальной площади.

"Если повреждение двух или большего количества банкнот привело к их склеиванию (спеканию), то предъявителю банкнот не рекомендуется самостоятельно нарушать целостность группы склеенных банкнот", – объяснили в Нацбанке.

В обмене каких гривен не могут отказать

В то же время, отметили в регуляторе, если 55% общей площади банкноты не повреждены, то банки обязаны провести их обмен. Причем всех без исключения.

Более того, в некоторых случаях может потребоваться исследование национальной валюты. Его проводит сам регулятор – на бесплатной основе.

"По результатам этих исследований клиентам возмещается соответствующая сумма денежных знаков национальной валюты, признанных действительными и платежными. Если по результатам исследования банкноты будут признаны поддельными или поврежденными во время чрезвычайного режима, они будут изъяты из обращения без возмещения их стоимости", – рассказали в НБУ.

Кроме того, в территориальных подразделениях Нацбанка можно обменять и гривни, загрязненные химическими и радиоактивными веществами. Однако только при наличии документа о проведении:

Дезинфекции.

Дезактивации банкнот.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк планирует выпустить новую оборотную памятную монету номиналом 10 грн. Она будет отчеканена из серебра, появится в сентябре и будет посвящена музыкальному фестивалю "Червона рута", считающимся весомым фактором формирования национального самосознания украинцев.

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