Нацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайне

Национальный банк планирует выпустить новую оборотную памятную монету номиналом 10 грн. Она будет отчеканена из серебра, появится в сентябре и будет посвящена музыкальному фестивалю "Червона рута", считающимся весомым фактором формирования национального самосознания украинцев.

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О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монета получит название "Червона рута – голос поколений" .

. Монета войдет в серию "Украинское наследство".

Вместе с тем, о новых 10 грн известно немного – лишь то, что:

Она будет выпущена тиражом до 10 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 38,6 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.

В целом же, памятные монеты следует рассматривать как особую форму денежных знаков, в которых платежная функция является лишь базовым уровнем, тогда как основное значение раскрывается в культурной, исторической и нумизматической плоскостях. По сути, они выполняют роль материальных носителей коллективной памяти, фиксируя ключевые события, исторические даты, значимых персон и символические образы. Благодаря этому их восприятие выходит за рамки обычного денежного инструмента и смещается в сторону знакового – почти мемориального – объекта.

В производстве таких монет применяются как недрагоценные сплавы, включая медно-никелевые, так и благородные металлы – серебро и золото. Технология чеканки предполагает повышенные требования к качеству исполнения, где особое значение придаётся художественной концепции, детализации и визуальной гармонии изображения.

Ограниченные тиражи формируют эффект редкости, который напрямую влияет на интерес со стороны коллекционеров и инвесторов. В перспективе это позволяет памятным монетам существенно возрастать в ценности, превращая их из обычного платежного средства в объект культурного значения и одновременно в потенциально привлекательный инвестиционный актив.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 50-копеечные монеты. Ведь из-за своих особенностей те высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

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