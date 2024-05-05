Когда при продаже или покупке долларов потребуют документы: в ПриватБанке назвали условия

В Украине покупать валюту или продавать ее можно фактически без ограничений. Однако в случае, если вы производите операции на сумму от 400 тыс. грн в эквиваленте, придется пройти идентификацию и предоставить документы, подтверждающие источник доходов.

Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на сайте ПриватБанка. "Операции покупки иностранной валюты у клиентов осуществляются без ограничения. Если же сумма покупаемой у клиента валюты больше 400 000 грн (в экв.), то клиент должен предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств, и пройти идентификацию", – говорится в сообщении.

Операции продаж долларов осуществляются в объеме ранее купленной наличной валюты в отделении банка. Если же покупаемая клиентом сумма валюты больше 400 000 грн (в экв.), то клиент должен предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств, и пройти идентификацию.

Можно ли снять деньги с валютной карты в Украине?

Снятие валюты доступно, но на снятие средств действуют некоторые ограничения:

В гривне – 100 тыс. грн в день.

В валюте счета – 100 тыс. грн (в экв.) в день.

За границей действуют следующие ограничения:

Гривневые счета – 50 000 тыс. грн (в экв.) в месяц;

с 21 июля 2022 года лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей изменен с месячного на недельный – 12 500 грн (в эквиваленте) на семь календарных дней.

Валютные счета – 100 тыс. грн (в экв.) в день.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал, что в мае в украинских банках и обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. Причем в большинстве своем это затронет курс в продаже.

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