Какие банкноты не примут терминалы в Украине: в НБУ рассказали об особенностях 

Банковские терминалы в Украине не принимают часть купюр. Проблемы могут быть с новыми, только выпущенными банкнотами. Также иногда аппараты не принимают постиранные деньги, загрязнения, надрывы.

Об этом в интервью The Page рассказал Валерий Строчков, начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ. "Также могут быть проблемы с случайно постиранными деньгами. Ибо терминал, в отличие от человека, увидит люминесценцию бумаги. Настоящая банкнота может иметь и другие загрязнения, надрывы и т.д., с которыми терминал ее не принимает. Такие банкноты можно принести в банк, и кассир должен обменять их без проведения исследования экспертами НБУ", – отметил он.

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Поскольку есть определенные критерии, по которым банкноты в обязательном порядке изымаются на исследования, и эти случаи к ним не относятся.

"Мы обязали наши уполномоченные банки принимать у населения значительно поврежденные банкноты гривны. Согласно нашим нормативным документам, они должны их передавать на исследования в Национальный банк. Кроме уполномоченных банков, граждане могут обращаться со значительно поврежденными банкнотами гривны в подразделения НБУ в областных центрах (Киев, Львов, Одесса, Хмельницкий, Харьков, Днепр). Для возмещения важно, чтобы сохранилось не менее 55% купюры", – пояснил Строчков.

Отметим, в Украине НБУ обязал все банки, которые обменивают поврежденные купюры долларов на новые (инкассо), указывать стоимость и сроки обмена. При этом для обмена нужно заплатить комиссию.

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