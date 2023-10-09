Как украинцам проверить качество дизельного топлива: озвучено 5 лайфхаков

Украинцы могут самостоятельно проверить качество дизельного горючего (ДТ). В частности, это можно сделать визуально – дизель должен быть прозрачным и бесцветным.

Если оно имеет загрязнение или измененный цвет, это может свидетельствовать о его низком качестве. Какие еще есть способы – расскажет OBOZREVATEL.

Способ №2: проверяйте запах

Дело в том, что дизельное топливо должно обладать характерным запахом, который не должен быть слишком острым или неприятным. Если запах изменился, это может свидетельствовать о присутствии примесей.

Способ №3: измеряйте плотность

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Плотность дизельного топлива должна составлять в пределах 820-845 кг/куб. м. Если значения выходят за эти пределы, это может свидетельствовать о присутствии примесей или других проблем.

Для этого употребляют ареометр. Его средняя стоимость составляет 300 грн.

Способ №4: используйте тест-полоски

Есть специальные тест-полоски, которые могут выявлять наличие воды, кислотности и других загрязнений в дизельном топливе. Их можно приобрести в специализированных магазинах.

Способ №5: проверяйте поставщика

Обратите внимание на поставщика топлива, его репутацию и опыт работы. Выбирайте надежных поставщиков, чтобы избежать проблем с качеством топлива.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине за неделю (30 сентября – 6 октября) средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 0,30 грн/л и составила 55,41 грн/л. В свою очередь бензин А-95+ подорожал на 0,26 грн/л – до 58,33 грн/л. Также стало известно, как изменилась стоимость дизтоплива.

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