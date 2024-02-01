Как украинцам получить пенсию по инвалидности: кто претендует и сколько выплачивают

В Украине пенсию по инвалидности назначают лицам, которым установлена инвалидность. В зависимости от степени утраты трудоспособности определены 3 группы инвалидности.

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Условия назначения и размеры определены Законом Украины от 09.07.2003 г. № 1058-IV Об общеобязательном государственном пенсионном страховании (статьи 30 -35). Назначаются пенсии людям с инвалидностью при страховом стаже от 1 до 15 лет (необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором инвалидность установлена).

Как рассчитать пенсию?

Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах от размера пенсии по возрасту:

100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы; 50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается также период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

Каковы минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности?

Для лиц с инвалидностью I группы – 2 760 грн;

для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп - 2 520 грн;

для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп - 2 093 грн.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, украинцы с 1 января для получения пенсии должны иметь не менее 31 года стажа. Тем, кому не хватает стажа, придется работать до 63 и 65 лет. Еще в прошлом году норма стажа была на уровне 30 лет.

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