Как украинцам докупить страховой стаж для выхода на пенсию: сколько обойдется с 1 октября

С 1 октября 2024 года минимальный страховой взнос для зачисления одного месяца стажа составляет 1760 гривен, что базируется на минимальной заработной плате 8000 грн. Граждане могут докупить необходимое количество страхового стажа для ухода на пенсию, платя за каждый месяц 1760 грн, а за год – 21 480 грн.

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OBOZ.UA разобрался сколько нужно будет заплатить за стаж в октябре и каким образом. Эта сумма является результатом повышения минимальной заработной платы до 8000 гривен, которое произошло с 1 апреля 2024 согласно Закону Украины "О Государственном бюджете на 2024 год".

Минимальный страховой взнос определяется как 22% от размера минимальной заработной платы. Соответственно 22% от 8000 гривен составляют 1760 гривен. Таким образом, для зачисления полнолуния страхового стажа в 2024 году лицо должно уплатить не менее 1760 гривен на счет Пенсионного фонда Украины. Это касается как работающих официально, так и лиц, участвующих в добровольном пенсионном страховании.

Система общеобязательного государственного пенсионного страхования позволяет гражданам участвовать добровольно. Это касается как работающих, так и тех, кто не имеет постоянного официального места работы. Лица могут уплачивать взносы как за себя, так и за других лиц, если эти лица зарегистрированы в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования (РСО) и не являются пенсионерами.

Граждане имеют право самостоятельно определять периодичность и размер уплаты добровольных пенсионных взносов. Это позволяет планировать свои финансы в соответствии с возможностями и потребностями, но важно помнить, что для зачисления одного месяца страхового стажа сумма взносов должна быть не меньше минимального страхового взноса.

Все добровольные взносы входят в страховой стаж в тот месяц, когда средства поступают на счет Пенсионного фонда. Для упрощения процесса в 2024 году граждане могут заключать договоры о добровольной уплате страховых взносов в электронной форме через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Покупка страхового стажа – это возможность для граждан, не накопивших необходимое количество лет стажа, необходимого для выхода на пенсию. Законодательство Украины разрешает докупать любое количество лет страхового стажа. Это актуально для тех, кто не успел накопить достаточно стажа из-за разных жизненных обстоятельств.

В частности, для выхода на пенсию в 2024 году в 60 лет необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа. Если у человека нет этого количества, он может докупить стаж, уплачивая минимальный страховой взнос.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине до конца 2024 года должны принять масштабную пенсионную реформу. В результате должны увеличить пенсии давно вышедших на заслуженный отдых.

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